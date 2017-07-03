中職》自評80分 洪一中：選的都不是即戰力

廖健富。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕Lamigo桃猿今天在選秀會第1輪率先指名廖健富，成為隊史繼陳金鋒後的選秀狀元，總教練洪一中對選秀結果還算滿意，遺憾的是沒選到另1位高中潛力股楊晉豪。

洪總指出，今年選的8位球員都不是下半季即戰力，基本上今年上一軍的機會不大，因為都只有聽取球探報告，等入隊後再就近觀察，「這次的選秀，有80分吧，富邦選的楊晉豪，我滿喜歡的，原本想選，可惜被選走了。」他說。

洪總對首輪挑的廖健富評價很高，他表示，雖然連續2年首輪都挑捕手（去年張閔勛），但經營球隊最重要的是長遠性，既然有好捕手當然要考慮，廖健富本身的條件很好，無論打擊、守備都值得在首輪去選。「他能不能比小胖（林泓育）好，我不知道，但肯定是我們未來倚重的強棒。」他說。

廖健富。（記者廖耀東攝）

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