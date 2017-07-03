中職》補牛棚戰力 兄弟選10個7人都是投手

黃恩賜。（資料照，中華職棒聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中職選秀會今落幕，其中中信兄弟足足選了10名選手，其中多達7名是投手，為四隊最多，包括黃恩賜、陳柏豪、蔡齊哲等人。

中信兄弟今年僅選了岳東華、吳明鴻、蔡岱霖三名野手，剩下的都是投手，積極補強投手戰力。

除了呼聲很高的業餘好手黃恩賜外，高中生大物陳柏豪也在第3輪第3順位獲選，成為今年選秀順位最高的高中投手。

此外，擁有153公里快速球的王鴻程也在第六輪被兄弟選上，王鴻程學生時期曾赴日打球，返台後則加入崇越，也因為球速快，而受到不少球團注意。

其他獲選的投手還有去年落選的楊達翔、高中投手鄭佳彥及去年遲到上媒體版面的吳蔚驊。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友