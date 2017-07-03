中職》楊晉豪開心和申皓瑋同隊 葉總要花3年培養
2017/07/03 20:20
〔記者吳清正／台中報導〕高苑工商內野手楊晉豪獲得富邦悍將第1輪第4順位指名，最開心的是能夠再和高中學長申皓瑋同隊，富邦總教練葉君璋表示，準備花3年的時間好好培養這位有潛力的選手。
楊晉豪表示，他一直和去年獲得富邦第1輪第2順位揩名的申皓瑋非常要好，申皓瑋畢業後還常常回來學校找他，還送他球棒，這一次參加選秀，希望能在前3輪入選，並且和申皓緯同隊，結果第一輪就被富邦選到，比自己預期還要好，非常開心。
葉君璋指出，楊晉豪攻守都很不錯，速度也很快，打擊後跑到一壘只需4.1秒，比大聯盟平均的4.2秒還快，是值得培養的選手，像Lamigo桃猿林承飛那麼快表現就很成熟的高中球員算是特例，未來不論是在二軍或一軍出賽，準備用3年的時間來培養楊晉豪。
楊晉豪（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 中職》自評80分 洪一中：選的都不是即戰力
- 中職》補牛棚戰力 兄弟選10個7人都是投手
- 中職》選到陳重羽、陳重廷 黃甘霖自評99.9分
- 中職》首輪指名岳東華 史耐德：這次選秀最全方位的選手
- 中職選秀》投手再添一人 桃猿第六輪選中吳丞哲
推薦新聞
-
MLB》首度遇上亞洲人！林子偉後天可望對決日強投達比修有2017/07/03 21:59
-
中職》挑中陳品捷、羅國華 富邦熱衷收集旅外球員2017/07/03 21:47
-
亞青桌球賽》一天連打7場 桌球神童累壞了2017/07/03 20:47
-
中職》選秀會最大遺珠 旅日強打李杜軒意外落選2017/07/03 20:27
-
中職》補牛棚戰力 兄弟選10個7人都是投手2017/07/03 20:08