中職》楊晉豪開心和申皓瑋同隊 葉總要花3年培養

〔記者吳清正／台中報導〕高苑工商內野手楊晉豪獲得富邦悍將第1輪第4順位指名，最開心的是能夠再和高中學長申皓瑋同隊，富邦總教練葉君璋表示，準備花3年的時間好好培養這位有潛力的選手。

楊晉豪表示，他一直和去年獲得富邦第1輪第2順位揩名的申皓瑋非常要好，申皓瑋畢業後還常常回來學校找他，還送他球棒，這一次參加選秀，希望能在前3輪入選，並且和申皓緯同隊，結果第一輪就被富邦選到，比自己預期還要好，非常開心。

葉君璋指出，楊晉豪攻守都很不錯，速度也很快，打擊後跑到一壘只需4.1秒，比大聯盟平均的4.2秒還快，是值得培養的選手，像Lamigo桃猿林承飛那麼快表現就很成熟的高中球員算是特例，未來不論是在二軍或一軍出賽，準備用3年的時間來培養楊晉豪。

楊晉豪（資料照，記者林正堃攝）

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