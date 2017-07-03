中職》選秀會最大遺珠 旅日強打李杜軒意外落選

李杜軒。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職年度選秀今晚登場，96人報名參加為史上最多，共有33人被選中，旅日好手李杜軒未獲球團青睞，意外落選。

現年29歲的李杜軒是本屆選秀會最資深的球員，高中就赴日打球，並就讀岡山共生高校，3年共敲出53轟，長打能力相當不錯，2006年畢業後獲福岡軟銀鷹青睞，以第四指名加盟，在日職共打拚10年，一軍出賽63場，留下4轟、13打點、打擊率2成53的成績。

去年6月李杜軒右膝動刀，球季結束遭軟銀釋出，年底他隨台灣培訓隊打冬盟，近期則曾隨富邦悍將打二軍賽，原本打算報名中職選秀回台打球，選秀會前入選呼聲相當高，沒想到卻落選，令人十分意外。

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