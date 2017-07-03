中職》岳東華一回台灣就有好消息 希望今年上一軍

岳東華。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟第1輪指名的岳東華，選秀會進行時還在從美國返台的班機上，一落地就得到好消息，他希望先幫台灣隊在世大運爭取好成績，然後今年就能在一軍出賽。

岳東華日前隨世大運培訓隊前往美國移地訓練比賽，原本預定今天下午6點半返抵台灣，但班機延後，他一下飛機馬上想上網看想選秀結果，手機卻一直連不上線，急著到處找訊號比較好的地方，還沒上線先接到經紀人電話通知好消息。

岳東華透過經紀人表示，現在結果已經底定，他會開始加強準備，但還是要先幫台灣隊在世界運打出好成績，世大運結束後，希望能很快在一軍出賽，再幫助中信爭奪下半季冠軍。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友