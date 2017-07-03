亞青桌球賽》一天連打7場 桌球神童累壞了

林昀儒單日連打7場，男雙和混雙都闖進四強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕1天連打7場、拚戰30局是什麼感覺﹖「桌球神童」林昀儒說:「真的有點累，手很酸﹗」

林昀儒今天在2017年亞洲青少年桌球錦標賽18歲組三線作戰，男單、混雙都栽在中國「小樊振東」王楚欽拍下，分別在8強及4強止步，男雙則和黎昕陽攜手闖進4強。

下個月才滿16歲的林昀儒，在男單16強賽以3:2逆轉新加坡傅紹峰﹔8強面對曾擊敗馬龍、張繼科的中國新星王楚欽，雖然一開賽以7:11、8:11連丟兩局，但隨後立刻展開反擊，以11:1、11:6追回兩局，第3局甚至打出10:0完美開局，技驚四座，可惜在決勝局3:11落敗。 林昀儒表示:「決勝局對手戰術有變化，但我沒有調整過來。」

林昀儒和蘇珮綾的混雙組合也連退南韓、新加坡，直到4強才以2:3遭中國超強組合王楚欽／孫穎莎逆轉，並列銅牌。

男雙方面，林昀儒／黎昕陽先以直落三解決南韓裴浩均／趙大成，8強賽再以3:0橫掃頭號種子日本組合木造勇人／高見真己，明天4強戰將對決中國徐瑛彬／于何一。

15歲組賽事，馮翊新在男單8強戰以3:0收拾南韓朴慶泰，但在準決賽2:3不敵中國宋卓衡，獲得銅牌。

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