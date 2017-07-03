中職》去年加盟破局 吳蔚驊今年不遲到在第10輪被兄弟選上
2017/07/03 20:52
吳蔚驊。（資料照，中華職棒聯盟提供）
〔體育中心／綜合報導〕去年在選秀會上在第6輪被義大犀牛（現為富邦悍將）選中的吳蔚驊，因為加盟破局，今年捲土重來，在第10輪被中信兄弟選上。
吳蔚驊去年在新人測試會上遲到，不過卻在當天投出149公里的火球，也登上媒體版面，最後如願參與選秀會，並在第6輪被義大選上。
後來吳蔚驊加盟義大破局，今年再度挑戰職棒，測試會時一大早6點就到新莊球場準備，展現自己的決心。
吳蔚驊今年在測試會上飆出147公里（聯盟紀錄146公里），表現仍不俗，兄弟今天在第10輪選中他。
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