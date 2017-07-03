田徑》相隔4年再辦亞錦賽 印度媒體熱情「招呼」台灣隊

台灣隊抵達印度布巴內什瓦爾竟下起大雨，當地記者照樣爭相想捕捉台灣健兒的英姿。（特派記者林岳甫攝）

〔特派記者林岳甫／印度布巴內什瓦爾報導〕第22屆亞洲田徑錦標賽將在6日至9日於印度布巴內什瓦爾點燃戰火，台灣隊經過近24小時的長途跋涉，台灣時間今晚約6點左右抵達布巴內什瓦爾，出機場準備搭上前往下榻飯店的接駁車，甚至出現印度當地媒體的熱情「招呼」，令諸多選手感到萬分驚喜。

上屆武漢亞田賽台灣隊共拿1金、4銀、1銅，獎牌榜排第8，其中標槍好手黃士峰以79公尺74替我摘下唯一金牌，至於另一標槍名將鄭兆村，今年已2度刷新全國紀錄，且他在4月亞洲田徑大獎賽嘉興站以86公尺92締造本季世界第2的佳績，此次他與黃士峰也被視為標槍奪金雙保險，另外的男子400公尺跨欄陳傑、跳高好手向俊賢也都被視為奪金熱門。

台灣隊昨日下午於桃園機場出發，先飛抵新加坡樟宜機場，經過一陣子的等待並填飽肚子後，全隊才搭上飛往印度新德里的班機，今日台灣時間下午4點才搭上印度國內班機，全隊經過2小時航程後，總算順利抵達布巴內什瓦爾。

2013年印度曾在浦那舉辦過亞田賽，相隔4年改在布巴內什瓦爾舉辦，當地媒體眼見城市中有如此盛大國際賽事，記者全部拿起相機並在出口進行卡位大戰，猛對選手進行拍攝，此舉也讓台灣健兒嚇了一跳，而路上民眾不停對接駁車上的選手們揮手致意，當地從媒體到民眾都展現最大熱情歡迎國外選手的到來。

本屆亞田賽預計6日開幕，台灣隊首日將由向俊賢在跳高資格賽登場，女子跳遠劉亞君、100公尺胡佳蓁、男子100公尺楊俊瀚、女子標槍李慧君也都會陸續上陣。

印度媒體陣仗頗大，讓台灣隊國手感到萬分驚訝。（特派記者林岳甫攝）

印度媒體陣仗頗大，讓台灣隊國手感到萬分驚訝。（特派記者林岳甫攝）

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