網球》盧彥勳帶傷苦戰 溫網首輪逆轉受挫

盧彥勳在溫布頓錦標賽男單首輪就被淘汰。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕盧彥勳仍受右肘舊傷影響，逾2小時苦戰逆轉不成， 3：6、6：1、3：6、4：6惜敗給會外賽殺入的義大利31老將波列里（Simone Bolelli），「寶島一哥」溫布頓錦標賽男單首輪抱憾止步，也錯失與第12種子「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）交手機會。

第6球場面對單手反拍的波列里，33歲的盧彥勳開賽即遭破發，形成0：3，儘管老經驗台將第7局逮住機會回破，一度追成3：4，怎奈又遭對手反破滅火，首盤拱手讓人。次盤盧一哥回穩重整旗鼓，第4、6局兩度破發，5：1拉開差距扳回一城。第3盤盧彥勳又陷亂流，從0：3失血為2：5，波列里順勢聽牌。第4盤「寶島一哥」第1個發球局失守，很快被逼至2：5，儘管無路可退第8局破發，倒趕2局力保生機，但波列里最終保發關門， 也中止對戰2連敗。

草地大滿貫算盧彥勳福地，2004年起連14年會內舞台露臉，其中2010年殺入8強一戰成名，迄今仍是台將最佳戰績。只是「寶島一哥」先前法網紅土受傷，休兵調整錯失草地暖身賽事，本屆溫網來不及找回最佳狀態，未能連2年開胡。

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