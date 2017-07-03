中職》今年旅外最大咖第2輪進富邦 陳品捷很滿意
2017/07/03 21:14
陳品捷。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕身為今年旅外最大咖選手，將滿26歲的陳品捷以第2輪第4順位加盟富邦悍將，他在臉書表示很滿意這樣的結果，也感謝球團愛戴，會努力幫助球隊。
今年共有6名旅外球員參加選秀，其中陳品捷自2009年和小熊簽約，到去年7月遭道奇高階1A釋出，轉往日本獨立聯盟發展，是今年旅外最大咖的球員，他獲選的順位也最前面，在第2輪被富邦挑走。
陳品捷之前就曾隨富邦練球，在選秀前就已被看好會被富邦挑走，雖然一般預期他有機會在第一輪被選走，他仍滿意這樣的結果。陳品捷畢業自南英商工，富邦陣中也有林哲瑄、林益全和張耿豪等「南英幫」球員，張耿豪在第一時間歡迎好友再度同隊。
其他像是羅國華在第3輪加入富邦，林逸翔在第5輪加盟桃猿，王鴻程則在第6輪獲兄弟挑走。至於旅日球員李杜軒和曾在印地安人小聯盟的林家慶，則雙雙落榜。
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