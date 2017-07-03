中職》96人參與選秀 遺珠也不少

本屆選秀會出現不少遺珠之憾。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕本屆中職選秀共96位選手參與，是歷年新高紀錄，共33位選手得到職棒球團青睞，但也有不少球員落選，無緣在今年加入職棒。只得以後再挑戰。

歷年新高的96人參選，選秀會後自然有不少遺珠，潘威倫胞弟潘威丞、許基宏胞弟許吉仁、羅國璋之子羅傑等人都落選，旅日歸國的李杜軒近期都隨富邦悍將二軍比賽，也同樣未受球團青睞。

不少年輕選手也成遺珠，包括U23國手張皓緯、世大運國手陳麒源、牛塏曄都落選，高中生球員胡臻典、朱麥可等國手常客也沒能獲選。

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