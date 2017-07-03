中職》挑中陳品捷、羅國華 富邦熱衷收集旅外球員
2017/07/03 21:47
陳品捷。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／台中報導〕旅外球員在中職選秀行情直直落，今年共有陳品捷、羅國華、林逸翔、王鴻程、李杜軒、林家慶共6人報名，僅4人獲得青睞，李杜軒、林家慶都落選；富邦含前身義大犀牛在6年內，共在選秀會挑選13位旅外球員，是最熱衷收集旅外球員的球隊。
富邦一如預期，鎖定3位曾經隨隊練習的旅外球員，第2輪就出手選陳品捷，第3輪再挑羅國華，僅林逸翔被Lamigo在第5輪攔截，雖然沒挑旅日的李杜軒，但他已是富邦自行培訓選手，且在二軍出賽5場，仍有機會加盟富邦。
從義大到富邦，自2012年起陸續選入胡金龍、高國輝、黃偉晟、蔡森夫、林羿豪、蕭一傑、羅嘉仁、林旺衛、林哲瑄、倪福德、羅華韋，累計「集點」多達13枚，總教練葉君璋認為，純粹只是因緣際會的巧合，以陳品捷、羅國華為例，富邦對他們的了解比其他球員多，下半季都可以馬上用到。
羅國華。（資料照，記者陳志曲攝）
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