MLB》首度遇上亞洲人！林子偉後天可望對決日強投達比修有
2017/07/03 21:59
林子偉。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪將在明天與遊騎兵進行三連戰，其中台灣時間7月5日一戰，遊騎兵將由日籍強投達比修有擔綱先發，屆時將有機會看到台灣好手林子偉與他對決。
林子偉上到大聯盟後，與隊友馬瑞洛（Deven Marrero）輪流擔任三壘手，今天柏格茲（Xander Bogaerts）因為左鼠蹊部拉傷，林子偉則改扛先發游擊手。
根據先前紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）的說法，因為馬瑞洛對左投很成功，所以對方如果推出右投，將會由林子偉先發。
明天遊騎兵將推上左投手培瑞茲（Martin Perez），但因為柏格茲左鼠蹊部拉傷被放進觀察名單，可能仍由林子偉頂替他的位置。
後天則是紅襪強投普萊斯（David Price）對決遊騎兵投手達比修有，屆時林子偉也可能出賽，這將是他上大聯盟後，首度遇上亞洲球員。
達比修有。（資料照，法新社）
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