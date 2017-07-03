中職》陳重羽獲獅隊第一指名 開心和弟弟同隊

陳重羽。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕世大運培訓隊隊長陳重羽獲得統一獅第1指名，他最開心的是能夠再度和雙胞胎弟弟陳重廷同隊。

陳重羽在今年選秀會被認為篤定可以在第1輪入選，甚至有成為選秀狀元的機會，在第1輪第2順位被獅隊選上毫不意外，驚喜的是陳重廷也被獅隊選到。

陳重羽和陳重廷從小一起打球，但大學分別就讀國體和文化。陳重羽表示，加入獅隊不但再度和弟弟同隊，獅隊蘇智傑、陳傑憲、陳育軒、王玉譜和潘彥廷也都是很熟的朋友，獅隊有很多年輕好手，希望彼此良性競爭。

陳重廷。（資料照，記者廖耀東攝）

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