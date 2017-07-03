MLB》拿下明星賽人氣王 哈波婉拒參加全壘打大賽
2017/07/03 22:14
國民重砲哈波。（今日美國）
〔記者張浩群／綜合報導〕大聯盟明星賽下週即將開打，全壘打大賽將在台灣時間7月11日於馬林魚主場舉行，去年冠軍「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）試圖尋求衛冕，不過另一名也是以怪力著稱的國民強打哈波（Bryce Harper）則興致缺缺，他今天受訪時表示，不會參加今年的全壘打大賽。
明星賽先發名單今天揭曉，國民明星外野手哈波獲得兩聯盟最高的463萬票，拿下明星賽人氣王，哈波今天在比賽途中受訪時表示，感謝球迷的支持，但也婉拒參加今年的全壘打大賽。
哈波曾在2013年參加過這項盛事，不過只晉級到第二輪就被淘汰，未來全壘打大賽會不會看不到哈波的身影，這還很難說，因為國民明年將舉辦明星賽，哈波曾說過，在自家主場舉辦的，他一定會共襄盛舉。
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