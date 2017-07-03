網球》凱特王妃加持 爵士穆雷溫網邁出衛冕第一步

穆雷首輪輕鬆開胡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕魅力十足的凱特王妃特地到場加油，令已受封為爵士的穆雷（Andy Murray）士氣大振， 未受第3盤兩度因雨暫停影響，6：1、6：4、6： 2快斬遞補會內的哈薩克無名小卒巴伯里克（Alexander Bublik），現任世界球王溫布頓錦標賽輕鬆開胡，朝衛冕及捍衛龍頭寶座邁出第一步。

30歲的「英國希望」穆雷，即將第二度當爸爸，但低調如他謙稱，這項喜訊不會激勵他力拚第3座溫網金盃、第4座大滿貫冠軍，「我沒那種想法。」地主頭號種子反而比較擔心先前臀傷，所幸男單首輪直落3取勝，證實身體已無大礙，讓穆雷有信心撐過為期兩週的自家草地大滿貫考驗。

東道主最愛的穆雷，下個對手則為球風詭異的德國、牙買加混血「辮子哥」布朗（Dustin Brown）。

凱特王妃今特地到場加油。（今日美國）

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