NBA》尼克可能不留「飆風玫瑰」沃神：他將和公鹿碰面
2017/07/03 23:02
羅斯。（資料照，USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕去年羅斯（Derrick Rose）從公牛被交易至尼克，雙方僅有1年短約，隨著合約走完，他的動向也令外界好奇。今天外媒報導指出，尼克高層目前對於是否與羅斯續約尚未達成共識，且美國知名記者沃神Adrian Wojnarowski透露，羅斯將與公鹿會面。
羅斯本季轉戰尼克，共出賽64場，繳出場均18分4.4助攻3.8籃板的成績，不過季中一度爆出未告假擅自缺席球賽的風波，後來也因為傷勢問題缺陣，種種原因都令外界好奇，尼克是否還願意留下他。
紐約每日新聞郵報指出，尼克總管米爾斯（Steve Mills）希望球隊能夠年輕化，且有更彈性的薪資運用空間，並不贊成與羅斯續約，不過其他高層對於與羅斯續約這件事則抱持開放態度，球團內部尚未達成共識。
雖然羅斯現年28歲，但過去飽受傷病困擾，這也是球團考量的原因之一。
此外，美國知名記者沃神Adrian Wojnarowski指出，羅斯將與公鹿會面，且有消息人士透露，公鹿最近正在清理合約，可能計畫騰出空間來網羅羅斯。
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