MLB》今寫本季最短命先發 前田：速球沒有生命

前田健太吞下本季第4敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍投手前田健太今天面對教士，主投3.2局失4分就提前被換下場，寫下本季最短先發，終場球隊以3：5輸球，他也吞下本季第4敗。前田賽後也顯得相當沮喪，他受訪時表示，今天的表現太差了，非常令人失望。

「今天的速球沒有生命，不太會跑，」前田健太今天投不滿4局就被敲出8支安打狂失5分，其中有4支是長打，也包括馬格特（Manuel Margot）首局陽春砲，前田坦言今天表現失常，讓他感到相當沮喪。

對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，前田今天的速球和變化球都不夠犀利，也缺乏有效攻擊打者的投球模式，顯然不在狀況內。

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