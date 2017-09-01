中職Live》滿滿殘壘！悍將無力退猿苦吞二連敗

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球隊
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桃猿
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悍將
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1
勝力投手：史博威
敗戰投手：銳爾登
救援成功：陳禹勳
單場MVP：王柏融
勝利打點：林立
第九局
9下，猿隊派出陳禹勳關門，被高孝儀轟出陽春砲，悍將追成2分落後。接著陳品捷保送，于孟馗三振，林哲瑄二壘方向滾地球，刺殺一壘往二壘的跑者，林哲瑄全力衝刺避掉雙殺，卻因雨濕滑不慎嚴重扭傷，躺上擔架退場。
張建銘、高國麟先後遭觸身球保送，悍將攻佔滿壘，不過最後林益全平飛球被接殺出局，陳禹勳成功化解失分危機，比賽結束。
富邦悍將林哲瑄受傷。（記者張忠義攝）
第八局
8上，代打林智平敲安，詹智堯犧牲觸擊，野手選擇傳向二壘，一壘往二壘跑者遭刺殺，接著嚴宏鈞吞K，形成2出局。悍將換上張耿豪投球，先暴投讓詹智堯上到二壘，再保送陳俊秀，不過三振掉林立，化解危機。
第七局
7下，猿隊換上吳丞哲投球。1出局後，林瑋恩保送，陳品捷安打，悍將攻佔一三壘，接著林旺衛吞K，形成2出局。桃猿再換投，由林柏佑接替，先被林哲瑄敲回第3分，再對胡金龍投出觸身球，悍將攻佔滿壘，不過高國麟遭刺殺，悍將留下滿壘殘壘。
7上，悍將由倪福德接替投球，王柏融敲出個人賽季第24轟，桃猿再下一城。
王柏融敲出陽春砲。（記者張忠義攝）
第六局
6下林哲瑄率先安打上壘。猿隊史博威因手指破皮，林國裕臨危受命接替投球，先讓胡金龍擊出飛球被接殺，再讓高國麟捕手面前滾地球遭刺殺，不過保送林益全上壘，暫停過後，讓李宗賢滾地球遭刺殺，順利化解危機。
6上1出局後，張閔勛敲出一軍首安，不過陳俊秀吞K，林立游擊方向滾地球，刺殺一壘往二壘的跑者，3出局。
第五局
5下，李宗賢敲安上壘，蔡友達三振，林瑋恩三壘方向安打，不過陳品捷捕手後方飛球被接殺，形成2出局，接著林旺衛遭刺殺，悍將無功而返。
5上，林泓育、朱育賢先後擊出飛球遭接殺，形成2出局。郭嚴文左外野方向落地安打上壘，不過梁家榮也擊出飛球，結束半局。
第四局
4下，史博威再讓悍將三上三下。
4上，詹智堯靠著對手守備失誤上壘，張閔勛游擊方向飛球被接殺，陳俊秀1分打點深遠安打，桃猿5：2領先。接著林立獲保送上壘，不過王柏融擊出捕手面前滾地球，先刺殺三壘往本壘的跑者，回傳三壘再刺殺二壘往三壘的跑者造成雙殺，3出局。
第三局
3下，蔡友達安打，林瑋恩四壞球保送，陳品捷犧牲觸擊將跑者推上二三壘。接著悍將靠著林旺衛安打追回2分，不過林旺衛在二壘前遭到觸殺，形成2出局，隨後林哲瑄擊出飛球被接殺出局。
3上，王柏融、林泓育接連擊出安打，桃猿攻佔一三壘。1出局後，郭嚴文二壘方向滾地球帶有一分打點，靠著野手選擇上壘，形成2出局，接著郭嚴文再成功盜上二壘，不過隨後梁家榮遭刺殺結束半局。
第二局
2下，史博威讓悍將三上三下。
2上2出局後，銳爾登投出觸身球保送藍寅倫，桃猿啟用陳俊秀代跑，不過隨後林立遭到三振，猿隊留下殘壘。
第一局
1上，藍寅倫率先敲安上壘，接著桃猿靠著林立二壘深遠安打先馳得點，2出局後，朱育賢再打回第2分，隨後郭嚴文、梁家榮串連安打，桃猿3：0領先。
賽前
今年聯盟投手三冠王最有力競爭者史博威，要對上勝場還未開張的銳爾登，兩人數據上雖顯得不對襯，但銳爾登表現似有漸入佳境，能否在強投刺激下激盪出潛能火花，將是觀戰的焦點。
史博威目前戰績12勝3敗，防禦率2.40，近五場戰績3勝2敗；銳爾登，目前戰績0勝3敗，防禦率8.41，出賽四場還沒有繳過任何的優質先發紀錄。
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桃猿
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棒次
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悍將
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藍 寅 倫 RF
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1
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陳 品 捷 2B
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林 立 SS
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2
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林 旺 衛 RF
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王 柏 融 LF
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3
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林 哲 瑄 CF
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林 泓 育 DH
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4
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胡 金 龍 LF
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朱 育 賢 1B
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5
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高 國 麟 DH
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郭 嚴 文 2B
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6
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林 益 全 1B
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梁 家 榮 3B
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7
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李 宗 賢 3B
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詹 智 堯 CF
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8
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蔡 友 達 C
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張 閔 勛 C
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9
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林 瑋 恩 SS
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史 博 威
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先發投手
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銳 爾 登
富邦悍將先發投手銳爾登。（記者張忠義攝）
國軍楷模童偉松上尉擔任開球嘉賓。（記者張忠義攝）
賽前表演。（記者張忠義攝）
賽前表演。（記者張忠義攝）
賽前表演。（記者張忠義攝）
賽前表演。（記者張忠義攝）
賽前表演。（記者張忠義攝）
賽前向英雄致敬的活動。（記者張忠義攝）
賽前向英雄致敬的活動。（記者張忠義攝）
賽前向英雄致敬的活動。（記者張忠義攝）
賽前向英雄致敬的活動。（記者張忠義攝）
賽前向英雄致敬的活動。（記者張忠義攝）
賽前向英雄致敬的活動。（記者張忠義攝）