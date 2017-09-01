中職Live》台灣轟炸機手感火熱 助統一5：2勝兄弟

統一獅獲勝。（記者黃志源攝）
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統一
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X
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勝利投手：布魯斯（2W1L）
敗戰投手：羅曼（4W6L）
救援成功：陳韻文（8）
MVP：陳鏞基
統一獅陳鏞基獲單場ＭＶＰ。（記者黃志源攝）
第九局
9上，統一7-ELEVEn獅更換投手陳韻文，詹子賢中外野深遠飛球遭到接殺，許基宏吞三振， 陳子鴻也遭三振，三人出局，比賽結束。
統一獅陳重羽８局下上場代打遭三振。（記者黃志源攝）
統一獅新人陳重羽９上擔任中間手。（記者黃志源攝）
第七局
7下，唐肇廷右外野深遠飛球在線邊落地形成三壘安打，潘武雄中外野深遠高飛球形成高飛犧牲打，唐肇廷回本壘得分，統一5：2領先兄弟。
統一獅唐肇廷4打數擊出3安打。（記者黃志源攝）
統一獅新人陳重廷前2打席都遭三振。（記者黃志源攝）
統一獅新人陳重廷前2打席都遭三振。（記者黃志源攝）
第六局
6下，蘇智傑右外野方向車布邊二壘安打，陳鏞基右外野方向飛球在線邊落地形成一壘安打，帶有一分打點，統一4：2領先兄弟。
統一獅打者陳鏞基在6局下擊出1分打點右外野飛球一壘安打。（記者黃志源攝）
統一獅打者陳鏞基在6局下擊出1分打點右外野飛球一壘安打。（記者黃志源攝）
第五局
5下，陳重廷敲出生涯首支內野安打上一壘，唐肇廷卻擊出投手正面反彈球形成雙殺，潘武雄則敲出左外野高飛球遭接殺。
第四局
4上，周思齊二壘滾地球形成內野安打，詹子賢左外野高飛球遭到接殺，許基宏轟出中右外野兩分砲，兄弟以2：1反超統一。
中信兄弟打者許基宏在4局上擊出中右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）
中信兄弟打者許基宏在4局上擊出中右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）
4下，蘇智傑先敲出二壘安打，陳鏞基馬上再補上一支安打，送回二壘的蘇智傑，拿下統一追平分，兩隊2：2平手，高國慶擊出中間方向平飛安打， 高志綱游擊滾地球傳二壘封殺跑者，兩出局，二壘手傳一壘時發生暴傳失誤，高國慶跑回本壘拿下統一超前分。
第二局
2上，詹子賢左外野平飛安打上一壘，許基宏先遭三振，但詹子賢成功盜上二壘，下棒陳子鴻遭三振，王威晨獲四壞球保送，黃鈞聲擊出中外野深遠高飛球遭到接殺。
2下，蘇智傑敲出二壘反彈球遭刺殺， 陳鏞基中間方向平飛安打上一壘， 朱元勤獲四壞球保送， 高國慶遭三振，高志綱擊出穿越一二壘間的滾地安打，帶有一分打點，一三壘有人（中信提出電視重播輔助判決挑戰失敗），吳國豪吞三振，三人出局。
統一獅打者高志綱在2局下擊出1分打點穿越一二壘間滾地一壘安打。（記者黃志源攝）
統一獅跑者陳鏞基在２局下回本壘，中信兄弟捕手黃鈞聲觸殺不及，統一獅攻下第１分。（記者黃志源攝
19:19因場內燈光故障比賽暫停，19:44比賽恢復進行。
台南棒球場因場內燈光問題比賽暫停。（記者黃志源攝）
台南棒球場因場內燈光問題比賽暫停。（記者黃志源攝）
賽前報導
下半季戰績暫居龍頭的統一7ELEVEn今日起在台南主場一連三場迎戰作客的中信兄弟，統一7ELEVEn推出新洋投麥克爾，對決中信兄弟的老洋投羅曼。
先發名單
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中信兄弟
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守位
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棒次
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統一獅
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守位
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張正偉
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LF
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1
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陳重廷
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3B
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張志豪
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CF
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2
|
唐肇廷
|
CF
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周思齊
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DH
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3
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潘武雄
|
DH
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詹子賢
|RF
|
4
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蘇智傑
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LF
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許基宏
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3B
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5
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陳鏞基
|
2B
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陳子鴻
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1B
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6
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朱元勤
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RF
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王威晨
|2B
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7
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高國慶
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1B
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黃鈞聲
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C
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8
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高志綱
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C
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吳東融
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SS
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9
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吳國豪
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SS
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羅曼
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P
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先發
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布魯斯
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P
統一獅先發投手麥克爾。（記者黃志源攝）
中信兄弟先發投手羅曼1。（記者黃志源攝）
中信兄弟總教練史耐德。（記者黃志源攝）
統一獅總教練黃甘霖。（記者黃志源攝）