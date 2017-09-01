中職Live》台灣轟炸機手感火熱 助統一5：2勝兄弟

統一獅獲勝。（記者黃志源攝）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 統一 0 1 0 2 0 1 1 0 X 5 11 0

勝利投手：布魯斯（2W1L）

敗戰投手：羅曼（4W6L）

救援成功：陳韻文（8）

MVP：陳鏞基

統一獅陳鏞基獲單場ＭＶＰ。（記者黃志源攝）

第九局

9上，統一7-ELEVEn獅更換投手陳韻文，詹子賢中外野深遠飛球遭到接殺，許基宏吞三振， 陳子鴻也遭三振，三人出局，比賽結束。

統一獅陳重羽８局下上場代打遭三振。（記者黃志源攝）

統一獅新人陳重羽９上擔任中間手。（記者黃志源攝）

第七局

7下，唐肇廷右外野深遠飛球在線邊落地形成三壘安打，潘武雄中外野深遠高飛球形成高飛犧牲打，唐肇廷回本壘得分，統一5：2領先兄弟。

統一獅唐肇廷4打數擊出3安打。（記者黃志源攝）

統一獅新人陳重廷前2打席都遭三振。（記者黃志源攝）

統一獅新人陳重廷前2打席都遭三振。（記者黃志源攝）

第六局

6下，蘇智傑右外野方向車布邊二壘安打，陳鏞基右外野方向飛球在線邊落地形成一壘安打，帶有一分打點，統一4：2領先兄弟。



統一獅打者陳鏞基在6局下擊出1分打點右外野飛球一壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅打者陳鏞基在6局下擊出1分打點右外野飛球一壘安打。（記者黃志源攝）

第五局

5下，陳重廷敲出生涯首支內野安打上一壘，唐肇廷卻擊出投手正面反彈球形成雙殺，潘武雄則敲出左外野高飛球遭接殺。

第四局

4上，周思齊二壘滾地球形成內野安打，詹子賢左外野高飛球遭到接殺，許基宏轟出中右外野兩分砲，兄弟以2：1反超統一。

中信兄弟打者許基宏在4局上擊出中右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

中信兄弟打者許基宏在4局上擊出中右外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

4下，蘇智傑先敲出二壘安打，陳鏞基馬上再補上一支安打，送回二壘的蘇智傑，拿下統一追平分，兩隊2：2平手，高國慶擊出中間方向平飛安打， 高志綱游擊滾地球傳二壘封殺跑者，兩出局，二壘手傳一壘時發生暴傳失誤，高國慶跑回本壘拿下統一超前分。

第二局

2上，詹子賢左外野平飛安打上一壘，許基宏先遭三振，但詹子賢成功盜上二壘，下棒陳子鴻遭三振，王威晨獲四壞球保送，黃鈞聲擊出中外野深遠高飛球遭到接殺。

2下，蘇智傑敲出二壘反彈球遭刺殺， 陳鏞基中間方向平飛安打上一壘， 朱元勤獲四壞球保送， 高國慶遭三振，高志綱擊出穿越一二壘間的滾地安打，帶有一分打點，一三壘有人（中信提出電視重播輔助判決挑戰失敗），吳國豪吞三振，三人出局。

統一獅打者高志綱在2局下擊出1分打點穿越一二壘間滾地一壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅跑者陳鏞基在２局下回本壘，中信兄弟捕手黃鈞聲觸殺不及，統一獅攻下第１分。（記者黃志源攝

19:19因場內燈光故障比賽暫停，19:44比賽恢復進行。

台南棒球場因場內燈光問題比賽暫停。（記者黃志源攝）

台南棒球場因場內燈光問題比賽暫停。（記者黃志源攝）

賽前報導

下半季戰績暫居龍頭的統一7ELEVEn今日起在台南主場一連三場迎戰作客的中信兄弟，統一7ELEVEn推出新洋投麥克爾，對決中信兄弟的老洋投羅曼。

先發名單

中信兄弟 守位 棒次 統一獅 守位 張正偉 LF 1 陳重廷 3B 張志豪 CF 2 唐肇廷 CF 周思齊 DH 3 潘武雄 DH 詹子賢 RF 4 蘇智傑 LF 許基宏 3B 5 陳鏞基 2B 陳子鴻 1B 6 朱元勤 RF 王威晨 2B 7 高國慶 1B 黃鈞聲 C 8 高志綱 C 吳東融 SS 9 吳國豪 SS 羅曼 P 先發 布魯斯 P

統一獅先發投手麥克爾。（記者黃志源攝）

中信兄弟先發投手羅曼1。（記者黃志源攝）

中信兄弟總教練史耐德。（記者黃志源攝）

統一獅總教練黃甘霖。（記者黃志源攝）