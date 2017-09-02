U18世界盃棒球賽開打 今日賽事預告與轉播

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「基襪大戰」第二戰，紅襪派出費斯特掛帥先發，洋基推出強投格雷捍衛主場，是紅襪會扳回一城，還是洋基於主場迎接二連勝？喜歡MLB的朋友們千萬不要錯過了！

晚間的中職於南部兩地開打，澄清湖場次由近況三連敗的道恩斯，對上尋求對戰桃猿首勝的陳明軒，求勝若渴的兩人，誰能率先開胡？另一方面，兄弟及統一皆推出洋投先發，由銳力出戰布魯斯，銳力能否拿下中職生涯首勝，請鎖定自由體育的文字轉播。

2017年U18世界盃棒球賽於加拿大點燃戰火，台灣隊今一日兩戰，早上6點半出戰地主加拿大，晚間9點迎戰南韓。首戰將派出穀保家商投手林鋅杰先發，歡迎大家一同為台灣小將們加油！

穀保家商投手林鋅杰。（資料照）

MLB

07:00 紅襪 vs. 洋基 （FOX體育二台、民視）

中職

17:05 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將 <澄清湖棒球場>（緯來體育、緯來精采、愛爾達體育、CPBLTV）

17:05 中信兄弟 vs. 統一獅 <台南棒球場>（FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

13:00 樂天 vs. 軟銀 （FOX體育三台）

16:55 中日 vs. 阪神 （ELEVEN PORTS）

U18世界盃棒球賽

06:30 台灣 vs. 加拿大 （緯來體育）

21:00 南韓 vs. 台灣 （緯來體育）