陪江宏傑車城推廣桌球 「愛醬」打氣影片超卡哇伊

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕剛在世大運拿下兩面銀牌的桌球好手江宏傑，2日早上9時將前往屏東車城國小活動中心，為當地推廣桌球運動，主辦單位透露，江宏傑將攜愛妻福原愛南下恆春半島，由於「愛醬」臨盆在即，會採特別方式與丈夫一同開球。

剛結束世大運賽事的江宏傑，一向對於推廣桌球運動不遺餘力，在車城鄉長張春桂及車城桌委會主委王博智邀請下，今早南下車城代言健康杯桌球邀請賽，主辦單位本擔心他太疲累，日前主動想更動賽程，但江宏傑熱血的向王博智強調，「自己也有孩子將出世，能讓偏鄉孩子更喜歡桌球運動，一點都不會累！」

福原愛也透過王博智表示，自己很喜歡桌球，很榮幸有機會給車城國小及其他小選手鼓勵，因為要生寶寶了，沒辦法到現場加油，將會透過特別的方式為選手打氣。

王博智說，近年恆春半島的桌球風氣日盛，大小比賽都在縣內嶄露頭角，車城國小還培養出小國手，希望透過江宏傑及福原愛夫妻的加持，能夠幫助當地桌球運動推廣，吸引更多大小朋友參與，創造更多的台灣之光。

福原愛錄影為選手打氣。（記者蔡宗憲翻攝）

江宏傑將攜「愛醬」車城開球。（記者蔡宗憲翻攝）

江宏傑將與愛妻準備簽名球拍贈送。（記者蔡宗憲翻攝）

江宏傑在世大運奪兩銅牌。（取自江宏傑粉絲團）