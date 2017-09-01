網球》莊吉生秀台語爆紅 網友：「笑容真很可愛」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017世大運男子單打金牌莊吉生一夕成名，近期活動不斷，還上體育台用台語播報網球，他今天用英文加台語受訪，加上憨厚笑容，讓網友直呼「好可愛」。

世大運「莊來瘋」？ 笑領亞瑟士獎金莊吉生再戰職業

莊吉生今天出席記者會分享打球經歷，也領合作品牌亞瑟士10萬台幣獎金，他笑說，「突然爆紅，不太習慣，忙到現在不知現在是幾號。」

他說，「很像Linsanity（林來瘋）吧，變成Jungsanity（莊來瘋），回來台灣打世大運，還能拿到金牌，是很高興，與台灣人share（分享）這個moment（時刻）。」

莊吉生表示，「台灣辦這個世大運不簡單，能拿到金牌也不簡單，感謝很多人給我Support（支持），台灣人都給我Support，真的很感謝。」被問起想拍哪類型的廣告，莊吉生展現招牌笑容說，「可能…牙齒的吧！賣牙膏呀。」

許多網友也直說，「謝謝 真人的笑容真的很可愛」、「可愛推 下次有在臺灣比賽用台語幫他加油」、「吉生很可愛」。

世大運網球男單金牌選手莊吉生為人親切，不時露出招牌笑容。（記者陳志曲攝）

世大運網球男單金牌選手莊吉生出席記者會，會中分享打球經歷，更感謝台灣球迷的支持。（記者陳志曲攝）

世大運網球男單金牌選手莊吉生出席記者會，接受訪問時不時露出招牌笑容。（記者陳志曲攝）