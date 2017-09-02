U18》連2K再見三振 台灣隊突破僵局險勝加拿大（影音）

台灣隊險勝加拿大。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017年U18世界盃棒球賽如火如荼開打，台灣隊首戰今早6點半迎戰地主加拿大，由林鋅杰打頭陣，加拿大靠著2支全壘打一路領先，台灣隊則在曾翰宇、郭天信安打後來居上，最後在10局突破僵局制超前，終場7：6險勝。

台灣隊陣容多名速球派投手壓陣，此役先發投手林鋅杰今年在玉山盃拿下投手獎和最有價值球員獎。1局上作客的台灣隊靠著高飛犧牲打先馳得點，1局下加拿大打者Clayton Keyes轟出右外野2分砲，逆轉超前。

加拿大1局下開轟取得領先：

3局下，林鋅杰投球遇到亂流，連續保送2打者，加拿大先因野手選擇製造1出局，林鋅杰再送出觸身球，挨一支安打和高飛犧牲打掉分，加拿大4：1擴大領先，林鋅杰危機尚未解除，投出保送堆成滿壘，單場累積8個四死球後被換下場，左投朱益生登板，以三振抓下3出局止血。

4局上，郭天信敲出安打，發動盜壘成功，李育全右外野強勁飛球，遭加拿大右外野手美技沒收，台灣隊雖推進到三壘，但攻勢就此瓦解，仍以3分落後地主加拿大。

5局上，台灣隊連續獲得2次保送，2出局二三壘有人，曾翰宇敲出中外野價值連城的安打，為台灣隊追回2分，暫以3：4落後。

5局下，加拿大輪到Archer Brookman開轟，一記中左外野陽春砲，將比數擴大為5：3領先。

7局上，台灣隊連續獲得2次保送，並靠著滾地球推進二三壘，擔任第3棒的郭天信敲出今天第3支安打，一棒帶有2分打點，助台灣5：5追平！

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正規9局台灣隊和加拿大戰成5：5平手，10局上突破僵局制，台灣隊於一二壘有人換上代打朱麥可，朱麥可短打不成，點成界外球三振出局，不過下一棒劉致榮擊出安打，送回台灣超前分，蘇煒智也接力安打，再添1分，台灣隊7：5領先。

10局下，輪到加拿大一二壘有人進攻，本場有開轟過的Brookman這次打穿二壘防線，安打助加拿大追回1分，但接著台灣隊趨前防守，BREMNER游擊方向滾地球，跑者遭封殺本壘出局，台灣隊再連飆2K再見三振，7：6拿下一勝。

陳柏豪。（棒協提供）