美網》謝、詹兩家女雙開胡 盧彥勳男雙連2年奏捷

詹詠然、辛吉絲晉級。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年度四大賽壓軸的美國網球公開賽，正在紐約法拉盛公園進行，台將4組人馬都傳捷報，謝淑薇、詹詠然、詹皓晴女雙首輪各自贏球；至於「寶島一哥」盧彥勳也連續第2年挺進男雙32強。

第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）女雙初登場，挾2個6：2擊敗哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）、澳洲羅狄歐諾娃（Arina Rodionova）。詹皓晴／中國張帥僅花53分鐘，6：1、6：2解決美國地主戴維絲（Lauren Davis）／李薇（Megan Moulton-Levy）；至於第12種子謝淑薇／羅馬尼亞妮可拉絲古（Monica Niculescu）則以6：2、6：4強壓比利時菲利普金絲（Kirsten Flipkens）、塞爾維亞柯露妮琪（Aleksandra Krunic），全都安抵32強。

加上率先贏球的老將莊佳容，本屆寶島「四金釵」全集中在下半籤，第3輪起可望狹路相逢，其中又以甫於辛辛那提決賽正面對決的詹詠然、謝淑薇，有機會在4強再度上演「台灣內戰」最受矚目！兩家宿敵才因世大運混雙退賽風波，再度掀起恩怨情仇，爭議話題不斷延燒，下週可望在場上一併結清。

男雙方面，「台韓一哥」盧彥勳／鄭泫合拍出擊，6：3、1：1領先時，阿根廷組合舒法茲曼（Diego Schwartzman）／佩亞（Guido Pella）退賽，讓「盧鄭配」提前贏球。

盧彥勳連續第2年挺進男雙32強。（資料照）