NBA》風光披綠衫 厄文自爆「還未和詹皇說話」

厄文（左）和詹姆斯新球季分道揚鑣。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）向克利夫蘭深情告別，風光加盟塞爾提克，他透露，在交易結果出爐後，還沒有和「前隊友」詹姆斯（LeBron James）交談過，但他也表達了這3年與詹皇合作仍充滿感激，並不忘稱讚詹姆斯。

塞爾提克今於主場舉行加盟記者會，會上歡迎厄文和海沃德（Gordon Hayward）兩名新成員，免不俗被問到轉隊心情，厄文坦承迫不及待想在新球隊發揮自己的潛力，他也公開談論離開克利夫蘭後，和詹皇間的關係，「我沒和他說話，誠如我所言，我的目的是尋求交易。回顧我們過去合作這3年，曾一起走過風風雨雨，和一些特別的事情，如果我沒有告訴你們我從他（詹姆斯）身上學到很多東西，那我鐵定在說謊。完美的技藝有很多形式，當你看著一個偉大的球員，向他討教、學習，再回首那段時光，可以很平靜的帶著它前進下一個旅程。」

厄文說，在克利夫蘭的歲月，打好了自己的基礎，現在25歲的他，是時候動身下一步挑戰自己，成為更好的籃球員，「我的意圖很簡單，就是快樂打球，並和一群團隊一起成長。」最後，厄文感性地感謝騎士隊友們，「我很感謝克利夫蘭的球迷，以及整個俄亥俄州，也感謝LeBron讓我融入團隊，他們都知道我對他們的感情，而我們之間的兄弟情也會持續下去。」

塞爾提克早在美國時間8月22日即和騎士談妥交易厄文，但遲遲至前天才敲定將2020年二輪選秀權作為補償，雖然總裁安吉（Danny Ainge）拒談這8天交易陷入僵局的原因，但外媒臆測是騎士對湯瑪斯（Isaiah Thomas）臀傷有顧慮所致。

塞爾提克今舉行厄文（11）、海沃德加盟記者會。（法新社）