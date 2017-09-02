LOL》又見「讓二追三」局面！EDG驚奇逆轉奪下LPL夏季賽冠軍

EDG奪下LPL夏季賽冠軍及150萬人民幣獎金，並代表第一種子挺進世界賽。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LPL夏季季後賽總決賽今（1）日上演，由兩大強權EDG對上RNG，前兩局RNG靠著相同的三前排組合，加上發育完整的巨獸「科加斯」，讓EDG無法阻止、拿下二連勝；但第三局RNG首選不拿科加斯被EDG拿下，卻也反遭巨獸吞噬，拿下第三局的EDG竟然再連克第四、第五局，上演驚奇「讓二追三」大逆轉，這也是近一個月在LCK賽區兩度上演後，今天再度出現，最終由EDG奪下LPL夏季賽冠軍及150萬人民幣獎金，並代表第一種子挺進世界賽。

首局EDG藍邊先選，選出慎、嘉文四世、卡莎碧雅、崔絲塔娜及布朗姆；RNG則是科加斯、古拉格斯、星朵拉、伊澤瑞爾及亞歷斯塔。（取自Youtube）

開局雙方展現快節奏及團隊默契，一路從上路打到下路幾乎不間斷，13分鐘就有14次擊殺加總；經過一段營運期後，24分鐘雙方開始在巴龍池旁佈置視野，RNG先後抓到嘉文四世及卡莎碧雅的走位失誤，卻並沒有直接開巴龍，而是趁勢貫通上路所有防禦塔，令人意想不到。

28分鐘RNG順利拿下巴龍，儘管EDG來犯，也只收下RNG一員，十分划算，乘著巴隆Buff，RNG拆掉對方所有外塔，隨後又進入一段營運期，直到35分雙方再度開戰，RNG將EDG逼到自家高地前，靠著雙C位輸出打出1換4攻勢，轉頭拿下第二條巴龍，再度與EDG在遠古巨龍旁開戰，RNG由亞歷斯塔突襲開戰，儘管雙方的雙C位輸出比拚，依然由RNG更勝一層、打出一波0換4直接挺進高地，39分鐘拿下主堡取得首勝。

第二局EDG同樣先選，選出藍寶、嘉文四世、卡莎碧雅、剎雅及塔里克；RNG則是科加斯、古拉格斯、路西恩、崔絲塔娜及亞歷斯塔。（取自Youtube）

RNG拿出與上局同樣的三前排陣容，但這次可不像上局前期平分秋色，RNG多次靠著多夾少取得人頭，卡莎碧雅10分鐘前就被GANK兩次，同樣13分鐘，由RNG取得5比0領先；取得經濟及視野優勢的RNG在20分鐘巴龍一現蹤就吃下，讓EDG只能乾瞪眼，22分雙方在下路野區開戰，EDG無法突破RNG前排科加斯及亞歷斯塔組成的鐵壁，再度被拿下兩顆人頭。

24分鐘時遊戲出現暫停，也讓網友戲稱「時空戰隊（指EDG）又來了」、「回來RNG主堡就爆了」。約5分鐘後遊戲恢復，沒有任何事發生，而RNG持續主宰賽場，27分雙方再度於巴龍池相遇，EDG因視野不佳慘遭古拉格斯突襲被迫開戰，RNG靠著科加斯繞後攻擊，成功打出一波ACE，也取得第二條巴龍，從上路挺進高地，靠著血量突破5000的科加斯、亞歷斯塔與古拉格斯組成的三前排，EDG會戰根本搔不到癢，最終自家主堡就在38分被攻破。

第三局RNG選擇凱能、古拉格斯、路西恩、伊澤瑞爾與布朗姆；EDG則是科加斯、嘉文四世、勒布朗、崔絲塔娜及露露。（取自Youtube）

該局也被網友戲稱為「並不是RNG太強，而是科加斯做壞了」，雖然RNG先選卻沒有選擇科加斯，隨即被EDG首選下來，而開局RNG卻也沒有如同LCK總冠軍戰LZ給予SKT科加斯不斷GANK的「待遇」，一路讓科加斯穩定發育堆層數，後期RNG的雙「水槍」輸出位根本無法撼動科加斯寒毛，最後就由EDG取得首勝。

第四局RNG選擇茂凱、伊莉絲、路西恩、法洛士與露露；EDG則是嘉文四世、雷克薩、勒布朗、崔絲塔娜與珍娜。（取自Youtube）

雖然遊戲前期EDG不斷靠著多夾少取得人頭，但RNG在推塔數及經濟佔有些微優勢，23分雙方開始在巴龍池做視野，但勒布朗先是抓到想探草叢的路西恩，EDG接著包夾在藍方野區遊走的其他RNG成員打出0換4攻勢，隨即吃下巴龍將經濟逆轉，接著又光速吃下小龍，讓RNG回防不及。

隨即雙方進入營運期，但EDG還是持續將經濟領先擴大，也讓RNG決定在33分鐘冒險搶開第二條巴龍，但EDG回應及時，儘管RNG順利拿下巴龍，卻體會到「死亡巴龍」慘遭全滅，這也讓EDG直接進高地輕鬆拆掉主堡、追平比數。

最後的第五局，EDG選出藍寶、史瓦妮、路西恩、法洛士及亞歷斯塔；RNG則是嘉文四世、古拉格斯、奧莉安娜、艾希與卡瑪的搭配。（取自Youtube）

追平比數的EDG開局就十分兇狠，2分鐘史瓦妮來到下路GANK掉艾希取得首殺，再到中路助路西恩殺掉奧莉安娜，9分鐘奧莉安娜再度被藍方中野輔三人GANK擊殺，不過史瓦妮來不及走被古拉格斯留住收下，而11分鐘路西恩在紅方野區想殺卡瑪未果，反遭紅方四人包夾，雙方一路打到中路上，EDG兩名成員又被嘉文四世「浩劫降臨」留住，但隊友還沒趕到的情況下反遭擊殺。

雙方前期再度打出五五波的局面， 28分鐘雙方在中路開戰，靠著史瓦妮在前排扛傷，雙C位先是秒掉艾希及嘉文四世，再把想逃走的卡瑪收下，打出一波0換3，隨即吃掉巴龍，乘著BUFF拿下兩座高地塔及兵營，36分鐘EDG再度開巴龍成功，雖然遭遇RNG來襲但順利撤退並吃下遠古巨龍，有著雙龍BUFF的EDG從下路挺進高地，靠著史瓦妮及亞歷斯塔的位移技開戰，打出2換3攻勢後順利拿下主堡，贏得逆轉勝。