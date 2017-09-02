空手道》文姿云號召全民瘋運動 偷讚男友是「上輩子修來的福」

「小清新」文姿云號召全民瘋運動。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高居空手道世界第二的「小清新」文姿云，今日出席「2017年運動知能系列活動名人講座」，以專業運動員身分分享訓練方式及心得，讓運動更貼近民眾，還親自上陣與大家做空手道有氧運動，展現極佳親和力。

「2017年運動知能系列活動名人講座」從今年4月登場，陸續邀請職棒明星高國慶、跨欄好手陳傑號召全民瘋運動，今日又邀請文姿云出席，並講授專業技巧外，台北市體育局於23日舉辦運動嘉年華會，邀請前職棒球星張泰山，一同與民眾同樂，讓運動更能貼近你我生活。

文姿云4月登上女子55公斤級世界第一，即便目前暫時讓出后座，仍居世界第二，也是台灣備受矚目的運動員。她這回不僅分享練習的甘苦，還笑稱男友兼訓練員、徐瑋駿是「上輩子修來的福」，即便日常男友都給予最嚴厲指導，文姿云仍願意承受，因為她明白這樣才能迎接往後各式艱難挑戰。

2014年奪下仁川亞運金牌的文姿云，日前也相繼取得亞錦賽霸業與波蘭世運會銀牌，這回短期目標將放眼10月宜蘭全運會，期盼能締造三連霸；她明年1月還會在法國世界公開賽打出成績，當然2018年雅加達亞運也要拚連莊，她表示，經過7月在亞錦賽締造二連霸後，現在懂得用平常心看待各大重要賽事，唯有這樣也才能發揮出最佳實力。

文姿云親自上陣與大家做空手道有氧運動，展現極佳親和力。（記者林岳甫攝）

文姿云親自上陣與大家做空手道有氧運動，展現極佳親和力。（記者林岳甫攝）

文姿云笑稱男友兼訓練員、徐瑋駿（左）是「上輩子修來的福」。

（記者林岳甫攝）