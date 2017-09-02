MLB》菜鳥投手、一朗平紀錄 馬林魚仍吞5連敗

彼得斯初登板繳出7局8K好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今於主場慘遭費城人逆轉，1：2苦吞5連敗，多達6個半局三上三下，8局下代打的日籍球星鈴木一朗追平單季最多代打紀錄。

近期一勝難求，馬林魚開局趁著先發投手皮維塔（Nick Pivetta）控球不穩，滿壘暴投跑回1分，連著8局沒再得分，儘管生涯初登板的菜鳥左投彼特斯（Dillon Peters）繳出7局8K無失分好投，9局上老將齊格勒（Brad Ziegler）後援失守，被打2安失2分，讓費城人最後以1分差帶走勝利，齊格勒賽後難掩自責，「輸球令人沮喪，但我沒對我的投球感到挫折，沒人喜歡掉分，特別是Dillon今天投得那麼好，沒拿勝投肯定讓他很悶。」

初登板8K追平費南德茲（Jose Fernandez），第一場投到7局跟上前輩尼柯里諾（Justin Nicolino）和佩尼（Brad Penny），彼特斯處女作一鳴驚人，能和傳奇投手費南德茲共同名留隊史紀錄，彼特斯將功勞歸給捕手艾利斯（A.J. Ellis），「我只是跟著他的領導，他知道要怎麼應付場上的狀況，我必須投出他想要的表現。」彼得斯也投出3次保送、被打3安，91球裡有54好球，8次三振都讓對手揮棒落空，其中7次決勝球都是曲球。

寫下另類紀錄的還有在8局下代打出賽的鈴木一朗，今天是他本季第89次代打，追平2001年哈里斯（Lenny Harris）單季最多代打紀錄。雖然今天遭到三振，一朗本季代打累積23安，已是球團紀錄，距離大聯盟單季代打最多安，1995年John Vander Wal的28安僅剩5安的差距。

一朗單季代打平紀錄。（法新社）