中職Live》恐怖柏融大王！雙響砲送悍將三連敗

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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4
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3
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4
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2
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0
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0
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0
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0
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0
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13
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19
|2
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悍將
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0
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2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2
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4
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8
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1
勝力投手：道恩斯（8W-3L）
敗戰投手：陳明軒（1W-5L）
單場MVP：王柏融
勝利打點：林智平
第九局
9下，桃猿派出首次登板一軍的陳閔賜關門。李宗賢敲二壘安打，吳宗峻、于孟馗飛球被接殺，2出局後跑者上三壘，接著陳品捷滾地球造成對手失誤，悍將跑回第3分。林旺衛獲四壞保送後，高孝儀因對手失誤，打回悍將第4分，隨後林益全吞K，比賽結束。
9上，悍將換上郭泓志投球，陳俊秀擊出二壘安打，葉竹軒滾地球遭刺殺，林承飛獲球保送，代打林立吞K。悍將再換投，由倪福德接替，三振張閔勛結束半局。
第八局
8上，悍將換上賴鴻誠投球。王柏融、林智平接連敲安，不過朱育賢擊出雙殺打，形成2出局三壘有人的局面，隨後林泓育吞K，3出局。
第七局
7下，桃猿更換投手吳丞哲，悍將也三上三下。
7上，桃猿三上三下。
第六局
6下，高國麟遭刺殺後，張建銘敲安上壘，不過李宗賢也被刺殺，形成2出局，接著林琨笙獲四壞球保送，林瑋恩游擊方向滾地球刺殺一壘往二壘的跑者，悍將無功而返。
6上，林智平安打上壘，朱育賢獲四壞球保送，2出局後，悍將更換投手林羿豪，三振郭嚴文結束半局。
第四局
4上富邦悍將更換投手羅國華、捕手林琨笙，嚴宏鈞獲四壞球保送，王柏融又開轟，兩分砲助桃猿13：2大比數領先。
柏融大王再開轟。（記者張忠義攝）
柏融大王單場雙響砲。（記者張忠義攝）
第三局
3上王柏融炸裂陽春砲，桃猿8：2悍將。林智平保送後再成功盜壘，朱育賢也獲保送，桃猿攻佔一二壘，先靠林泓育敲出1分打點安打，再靠投手暴投擠回1分，10：2領先，隨後郭嚴文打回桃猿第11分。
柏融大王開轟。（記者張忠義攝）
第二局
2下林益全保送後，高國麟開轟，悍將追成2:7落後。接著張建銘敲安，再靠投手犯規上到二壘，1出局後，李宗賢保送，悍將攻佔一二壘，不過林瑋恩吞K、陳品捷飛球被接殺，悍將留下2個殘壘。
高國麟開轟。（記者張忠義攝）
2上1出局後，林智平保送，朱育賢、林泓育串連二壘安打，桃猿5分領先。悍將換上林晨樺接替投球，先被陳俊秀擊出2分打點安打，再被郭嚴文敲安，好險順利解決後面兩個打數。
悍將投手林晨樺。（記者張忠義攝）
陳俊秀擊出2分打點安打。（記者張忠義攝）
郭嚴文敲安。（記者張忠義攝）
第一局
1下1出局後，林旺衛安打，不過高孝儀擊出雙殺打結束半局。
1上，王柏融首打席敲出二壘安打，林智平滾地球造成對手失誤，桃猿先馳得點，接著朱育賢敲安，桃猿再下一城。1出局後，陳俊秀保送，郭嚴文安打，滿壘後林承飛再敲2分打點安打，桃猿4分領先，不過陳明軒連飆2K，化解危機。
朱育賢左外野方向安打。（記者張忠義攝）
朱育賢回壘得分。（記者張忠義攝）
林承飛敲出2分打點安打。（記者張忠義攝）
先發打序
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Lamigo桃猿
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棒次
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悍將
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王 柏 融 RF
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1
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陳 品 捷 2B
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林 智 平 3B
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2
|
林 旺 衛 CF
|
朱 育 賢 LF
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3
|
高 孝 儀 LF
|
林 泓 育 DH
|
4
|
林 益 全 1B
|
陳 俊 秀 1B
|
5
|
高 國 麟 DH
|
郭 嚴 文 2B
|
6
|
張 建 銘 RF
|
林 承 飛 SS
|
7
|
李 宗 賢 3B
|
詹 智 堯 CF
|
8
|
蔡 友 達 C
|
嚴 宏 鈞 C
|
9
|
林 瑋 恩 SS
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道 恩 斯
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先發投手
|
陳 明 軒
桃猿先發投手道恩斯 。（記者張忠義攝）
悍將先發投手陳明軒 。（記者張忠義攝）