中職Live》恐怖柏融大王！雙響砲送悍將三連敗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 4 3 4 2 0 0 0 0 0 13 19 2 悍將 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 8 1

勝力投手：道恩斯（8W-3L）

敗戰投手：陳明軒（1W-5L）

單場MVP：王柏融

勝利打點：林智平

第九局

9下，桃猿派出首次登板一軍的陳閔賜關門。李宗賢敲二壘安打，吳宗峻、于孟馗飛球被接殺，2出局後跑者上三壘，接著陳品捷滾地球造成對手失誤，悍將跑回第3分。林旺衛獲四壞保送後，高孝儀因對手失誤，打回悍將第4分，隨後林益全吞K，比賽結束。

9上，悍將換上郭泓志投球，陳俊秀擊出二壘安打，葉竹軒滾地球遭刺殺，林承飛獲球保送，代打林立吞K。悍將再換投，由倪福德接替，三振張閔勛結束半局。

第八局

8上，悍將換上賴鴻誠投球。王柏融、林智平接連敲安，不過朱育賢擊出雙殺打，形成2出局三壘有人的局面，隨後林泓育吞K，3出局。

第七局

7下，桃猿更換投手吳丞哲，悍將也三上三下。

7上，桃猿三上三下。

第六局

6下，高國麟遭刺殺後，張建銘敲安上壘，不過李宗賢也被刺殺，形成2出局，接著林琨笙獲四壞球保送，林瑋恩游擊方向滾地球刺殺一壘往二壘的跑者，悍將無功而返。



6上，林智平安打上壘，朱育賢獲四壞球保送，2出局後，悍將更換投手林羿豪，三振郭嚴文結束半局。

第四局

4上富邦悍將更換投手羅國華、捕手林琨笙，嚴宏鈞獲四壞球保送，王柏融又開轟，兩分砲助桃猿13：2大比數領先。

柏融大王再開轟。（記者張忠義攝）

柏融大王單場雙響砲。（記者張忠義攝）

第三局

3上王柏融炸裂陽春砲，桃猿8：2悍將。林智平保送後再成功盜壘，朱育賢也獲保送，桃猿攻佔一二壘，先靠林泓育敲出1分打點安打，再靠投手暴投擠回1分，10：2領先，隨後郭嚴文打回桃猿第11分。

柏融大王開轟。（記者張忠義攝）

第二局

2下林益全保送後，高國麟開轟，悍將追成2:7落後。接著張建銘敲安，再靠投手犯規上到二壘，1出局後，李宗賢保送，悍將攻佔一二壘，不過林瑋恩吞K、陳品捷飛球被接殺，悍將留下2個殘壘。



高國麟開轟。（記者張忠義攝）

2上1出局後，林智平保送，朱育賢、林泓育串連二壘安打，桃猿5分領先。悍將換上林晨樺接替投球，先被陳俊秀擊出2分打點安打，再被郭嚴文敲安，好險順利解決後面兩個打數。

悍將投手林晨樺。（記者張忠義攝）

陳俊秀擊出2分打點安打。（記者張忠義攝）

郭嚴文敲安。（記者張忠義攝）

第一局



1下1出局後，林旺衛安打，不過高孝儀擊出雙殺打結束半局。

1上，王柏融首打席敲出二壘安打，林智平滾地球造成對手失誤，桃猿先馳得點，接著朱育賢敲安，桃猿再下一城。1出局後，陳俊秀保送，郭嚴文安打，滿壘後林承飛再敲2分打點安打，桃猿4分領先，不過陳明軒連飆2K，化解危機。

朱育賢左外野方向安打。（記者張忠義攝）

朱育賢回壘得分。（記者張忠義攝）

林承飛敲出2分打點安打。（記者張忠義攝）

先發打序

Lamigo桃猿 棒次 悍將 王 柏 融 RF 1 陳 品 捷 2B 林 智 平 3B 2 林 旺 衛 CF 朱 育 賢 LF 3 高 孝 儀 LF 林 泓 育 DH 4 林 益 全 1B 陳 俊 秀 1B 5 高 國 麟 DH 郭 嚴 文 2B 6 張 建 銘 RF 林 承 飛 SS 7 李 宗 賢 3B 詹 智 堯 CF 8 蔡 友 達 C 嚴 宏 鈞 C 9 林 瑋 恩 SS 道 恩 斯 先發投手 陳 明 軒

桃猿先發投手道恩斯 。（記者張忠義攝）

悍將先發投手陳明軒 。（記者張忠義攝）