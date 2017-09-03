羅力挑戰個人首度5連勝 今日賽事預告與轉播

富邦悍將投手羅力。（資料照）

各位讀者早安，自由體育為您送上精彩賽事！

美職賽事方面，美聯中區繼續內戰，由雙城主場迎戰皇家，雙城派出吉布森打頭陣，皇家則由古巴投手賈西亞（Onelki García）掛帥先發；國聯部份，響尾蛇派出孔賓對決洛磯新秀投手葛雷（Jon Gray），誰能率隊搶下勝利呢？

晚間的中職兩地開打，Lamigo桃猿由林樺慶先發，三連敗的富邦悍將派出防禦率王羅力出戰，羅力能否成功挑戰本季個人首度五連勝？另一方面，戰績墊底的中信兄弟推出伍鐸先發，將對決統一獅潘威倫，精彩的土洋大戰，球迷朋友們千萬不要錯過了。

U18世界盃棒球賽，台灣隊晚間9點將出戰義大利，歡迎大家一同為台灣小將們加油！

MLB

07:00 皇家 vs. 雙城 （民視）

08:00 響尾蛇 vs. 洛磯 （FOX體育二台）

中職

17:05 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將 <澄清湖棒球場> （緯來育樂、緯來精采、愛爾達體育、CPBLTV）

17:05 中信兄弟 vs. 統一獅 <台南棒球場> （FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

12:00 樂天 vs. 軟銀 （FOX體育三台）

16:55 中日 vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

U18世界盃棒球賽

21:00 台灣 vs. 義大利 （緯來體育）