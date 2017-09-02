LOL》LCK第三種子出爐！ SSG直落三橫掃KT奪下世界大賽門票

SSG直落三橫掃KT奪下世界大賽門票，賽後SSG隊員及後勤團隊擁抱慶祝。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LCK韓國賽區區域選拔賽今（20）日進入決賽，由kt Rolster（KT）對上Samsung GALAXY（SSG），雖然帳面上SSG以直落三拿下勝利，但第一局及第三局都分別打到60分鐘及58分鐘，第三局SSG更是全場陷入劣勢，卻在最後關鍵會戰打出一波漂亮0換4攻勢，首次踏入KT高地就直接收下主堡，喜迎關門戰勝果，賽後SSG成員及後勤團隊擁抱慶祝，經過漫長的夏季賽，終於奪得LCK第三種子出征世界大賽資格。

首局SSG先選，選出科加斯、札克、星朵拉、克黎絲妲及露露；KT則是慎、古拉格斯、塔莉雅、剎雅及銳空。（取自Youtube）

第一局雙方展現穩健營運策略，深怕一個不注意就失掉首局，雙方一路塵戰超過50分鐘，57分雙方在中路對峙，誰也沒能把握在會戰勝出，但SSG站在靠巴龍側的有利位置，直接向後火速吃下巴龍，雙方隨即在巴龍池前展開拉打戰，雖然札克先被擊殺，但KT卻沒有打掉札克的屍塊又讓他復活，逃過一劫的札克再度跳躍控住塔莉雅，KT為了保住隊友打亂陣型，最終讓SSG打出一波ACE，順利在60分鐘拿下主堡取得首勝。

第二局依然由SSG先選，依然選擇科加斯、史瓦妮、塔莉雅、克黎絲妲及珍娜；而KT則是凱能、古拉格斯、路西恩、剎雅與銳空。（取自Youtube）

5分鐘下路雙人組的對抗由珍娜擊殺銳空取得首殺，9分鐘KT想要夾殺SSG下路成員，但史瓦妮及時趕到反將想GANK的古拉格斯擊殺，前來支援的路西恩也被塔莉雅留住，SSG取得兩顆人頭，隨即吃下小龍；但11分鐘科加斯也在KT三人的「關照」下陣亡，並拿下上外塔；不過同一時間SSG已經拿下下路二塔觸及至高地，接著雙方進入很長的一段營運期少有衝突。

直到27分雙方在中路開戰，雖然凱能繞後施放「雷霆風暴」但損傷有限，SSG收下兩顆人頭後回頭吃下巴龍，隨即採41分推由科加斯單獨推上、成功拿下上二塔，再靠著科加斯壓前，讓SSG在33分鐘拿所有高地塔及兵營，雙方在主堡塔前不斷拉打，SSG靠著科加斯「破裂」成功控到對方三名英雄，隨即集火打出0換4攻勢，順利在33分拿下主堡取得第二勝。

第三局KT先選，選擇嘉文四世、史瓦妮、塔莉雅、凱特琳及亞歷斯塔；SSG則是茂凱、札克、奧莉安娜、剎雅及銳空的組合。（取自Youtube）

關鍵第三局，雙方再度回到首局的謹慎、保守打法，直到20分鐘前都沒有發生太大衝突，巴龍現蹤後，雙方展開零星衝突都由KT得利，直到29分鐘SSG在藍方野區抓到落單的嘉文四世擊殺，少了開戰角的KT雖然任由SSG吃下巴龍，卻也趁勢將SSG的中路貫通、拔掉兵營，這也讓有著巴龍BUFF的SSG只能選擇回守，接下來數波會戰均由KT佔優勢，40多分鐘KT更是數度進犯SSG高地，眼看主堡就在眼前，卻打不趴SSG的「護堡神木」茂凱，只能不斷POKE拉打。

最關鍵的會戰發生在57分鐘，雙方終於在中路正式決一死戰，雖然塔莉雅築出一道完美的牆擋住SSG的退路，但SSG不需退路，先將自投羅網的嘉文四世擊殺，再靠著札克開大招「活蹦亂跳」將凱特琳及亞歷斯塔帶到自己隊友身邊集火收下，靠著這波完美的攻勢讓SSG打出關鍵的0換4，直接挺進本局首次踏入的KT高地，倖存的史瓦妮無力阻止，只能看著SSG在58分推倒主堡拿下致勝分。

贏下勝利後，SSG成員賽後接受現場主持人訪問顯得相當開心。（取自Youtube）

KT隊員則是落寞坐在位置上。（取自Youtube）