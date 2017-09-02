中職》初先發就拿生涯首座MVP 陳重羽：獻給爸媽

統一獅新人陳重羽在1局下擊出職棒生涯首安。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕首次先發擔任開路先發，獅隊第一指名選進的陳重羽就貢獻4安打2打點，成為今晚10：2擊敗中信兄弟的MVP。拿下首座MVP獎座，陳重羽說，「我想獻給爸爸媽媽。」

昨天是弟弟陳重廷先發打1棒，今天則換陳重羽當開路先發，「我賽前就跟弟弟說，我今天的感覺不錯。」結果果然一開賽就狀況很好，首打席就敲安，又在2棒郭阜林的二壘安打下，跑回第1分。

對於陳重羽的表現，「蔗總」黃甘霖說，「包括我在內，球員在第1場比賽都會比較緊張，但第2場之後就會比較好了，像重羽在第2場的打擊表現就很好。」蔗總還說陳重羽昨天緊張到在休息室「吐大氣」。

不過陳重羽說，「其實我昨天不緊張耶，應該是興奮多過緊張。」還說吐氣是自己放鬆的方式。

在拿下MVP後，陳重羽說想要獻給雙親，雖然他們因為在嘉義開「爆爆雞」店未能到場，「從小父母就對我們很民主，也很支持我和弟弟打棒球。」陳重羽家中有四兄弟，除了上面有一個大哥，「我還有一個小我13歲的妹妹，大家都很疼她，在家她是老大。」

有趣的是，在場上表現穩健的陳重羽，在跳MVP舞蹈的時候就顯得手足無措，「其實四隊的舞蹈我都有看，但不會去記舞步。」