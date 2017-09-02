中職》首棒處女秀敲雙響 大王30轟「M4」

王柏融（記者張忠義攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕進職棒後首度擔綱第一棒，桃猿「大王」王柏融今晚對悍將單場6支4、3打點，包括生涯第6度單場雙響，領軍以13：4打爆悍將，收下3連勝。

猿隊全場猛揮19安，王柏融首局就以二壘打帶動單局進帳4分，又在第3、4局各敲陽春砲、2分彈，4局上這轟更是隊史第1200支全壘打。

王柏融連11場有安打，連3天開轟、連2天抱回單場MVP，本季迅速推進到26轟，再3發追平他去年締造個人最多的29轟，距30轟里程碑也邁入「M4」。

王柏融前5局就上場打了5次，連猿隊教頭洪一中都說：「5局打5次有沒有紀錄啊？很少碰到這樣。」

原本的開路先鋒藍寅倫昨挨觸身球，被擊中右肘退場，傷勢不嚴重，但今天未出賽，洪總讓王柏融嘗試第一棒，認為效果不錯，不排除明天繼續。

不過洪總也說：「藍仔說他打擊OK，但投球有點不舒服，明天再看看狀況。」王柏融則認為打哪一棒都一樣，「上去打擊而已，跟打三棒、四棒差不多啦！」

王柏融第5局擊出中外野深遠飛球，差點有機會連3打席全壘打，最後被接殺出局，他說，這是運氣，不會強求，越想拚會越打不到，「現在狀況越來越順，感覺還不錯，順順打就好。」

大王打擊率升至0.403，也是繼8月13日後重回4成，他笑說：「（4成）上下都很快啦，還沒結束都不知道。」