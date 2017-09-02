六都爭霸戰》明年考慮擋ECS戰隊？ 主辦方：待討論但不會硬性限制

ECS戰隊因在六都店竟爭霸戰展現超乎業預戰隊的實力，也引發鄉民議論。（上報提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕前身為PTT鄉民盃的《六都電競爭霸戰》現正如火如荼展開，從南到北依序舉行的六都賽事已經進行完五都，高達一百多支隊伍報名參加，其中卻也因為包括ECS聯賽的HKM、JT II、17A、 AF等ECS戰隊分別在台中、桃園及新北參賽，展現遠遠超出業餘隊伍的實力，引起PTT LOL版鄉民議論，不少人都認為ECS戰隊實力與素人差距過大，只是來「搶獎金」，不該讓其報名參賽。

主辦方2日回應此事，未來不會硬性限制ECS戰隊報名，但有在討論明年是否要針對ECS戰隊選手有所規範，如一隊只能有幾位等等。原因是雖然這些隊伍有著職業隊身手，但如果素人戰隊可以與之一戰高下，反而更容易被更多的人看見，而且也不是說所有素人戰隊碰到ECS戰隊都會落敗，像本屆堪稱最高強度的桃園賽區四強賽就發生業餘隊伍「不夠狂別來」打敗6人全員到齊的JT II，而前者卻還是在冠軍賽敗給大專盃冠軍健行科大班底組成的「桃園得第一」，顯見「高手在民間」。

包括AF在內，ECS戰隊HKM部分成員組成的「菜皮一定行」也獲得台中冠軍。（記者陳耀宗攝）

綜觀素人戰隊與ECS戰隊互打，反而更能看出業餘戰隊中有沒有真正的「民間高手」，儘管大部分對戰的確是以「直落二」、「直落三」坐收，但比賽過程中也不乏有素人單殺ECS職業選手的情況，更有素人選手因與職業對手互有來往，被賽評稱為「台港澳第一銅一」，或許更能看出該玩家的高端操作技巧及實力，若都是由素人打素人，大家或許同樣會欣賞，但如果對上更高端對手還能打得同樣出色，想必更令人印象深刻。

有心挑戰更高電競殿堂的素人玩家也可以藉由與頂尖隊伍的對戰發揮自身實力，讓職業隊伍注意到，或許就有可能獲得賞識，得到投入職業戰隊的機會，像去年的PTT盃冠軍中路「暖男不好當」在帶領MLT奪下冠軍後，也就獲得了加入AF的機緣，或許就是在種種原因下，ECS隊伍反而成為讓「頂尖素人」能真正發光發熱的關鍵。