MLB》林子偉重返大聯盟 對戰田中將大揮首安

林子偉重回大聯盟，對戰田中將大擊出一支安打，同時也將田中將大打退場。（資料照，USA Today Sports）

〔記者徐正揚／綜合報導〕基襪4連戰第3場，重回大聯盟的林子偉不僅有美技守備，還從田中將大手中敲出對戰首安，但洋基靠田中7局失1分的好投，配合哈勒戴6局下轟出關鍵3分彈，以5：1擊敗紅襪，在美聯東區落後紅襪的差距回到4.5場。

林子偉先發守二壘打第9棒，一開賽就有生意上門，飛身攔下洋基第1棒賈納的強勁滾地球，快傳一壘為紅襪拿下第1個出局數，連轉播球評都說：「林子偉昨天還在3A比賽，剛被叫上來就先發，立刻展現優異守備，歡迎回來！」。

林子偉2局下又以守備建功，抓下希克斯的滾地球完成刺殺，化解紅襪2出局滿壘的失分危機；3局上1出局後首次上場打擊，撐到滿球數後揮棒落空，5局上2出局後第2次打擊又被三振，生涯對田中5打數吞4Ｋ。

8局上林子偉率先打擊，嘗試偷點不成後抓第2球出手，擊出右外野滾地安打，不僅是他繼7月16日後再於大聯盟敲安，也是生涯對田中的首安，這一棒雖然打退用球數逼近100球的田中（97球），後續打者卻沒能延續攻勢。

紅襪雖於6局上靠努涅斯二壘安打加暴投扳平，洋基卻在6局下靠哈勒戴的3分彈拿回領先，7局下再靠艾斯伯瑞、桑契斯相繼安打追加第5分。

田中將大今天主投7局僅失1分，帶領洋基隊擊敗紅襪。（美聯社）