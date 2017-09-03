詹家姊妹晉美網16強 莊佳容、盧彥勳次輪止步

「辛然配」安抵美網16強。（取自WTA）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年度四大賽壓軸的美國網球公開賽，正在紐約法拉盛公園進行，台將4組人馬再出發，女雙詹詠然、詹皓晴次輪闖關，各自晉級16強，有機會8強上演「姊妹對決」；莊佳容、盧彥勳則分別於女、男雙打32強止步。

第2種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）以6：1、6：3擊敗塞爾維亞楊科薇琪（Jelena Jankovic）／拉脫維亞塞娃絲圖娃（Anastasija Sevastova），2連勝挺進第3輪；至於詹皓晴／中國張帥則挾6：3、6：4強壓美國地主黛伊（Kayla Day）／多列希戴（Caroline Dolehide），跟著安抵16強。

老將莊佳容／日本土居美咲則未能延續首輪大逆轉第8種子的銳氣，3：6、5：7不敵澳洲賈薇洛娃（Daria Gavrilova）／俄國卡莎金娜（Daria Kasatkina），「台日聯軍」無緣與詹皓睛人馬會師第3輪。

男雙方面，「台韓一哥」盧彥勳／鄭泫合拍出擊，次輪3：6、2：6不敵拿過溫布頓與年終賽冠軍的第12種子荷蘭路查（Jean-Julien Rojer）／羅馬尼亞特卡烏（Horia Tecau）， 次輪止歩。