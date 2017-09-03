MLB》手臂健康最重要！陳偉殷歸隊將轉中繼投手

馬林魚今把陳偉殷移出傷兵名單，他將以中繼歸隊。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅美左投陳偉殷在昨天投完復健賽後再傳好消息！馬林魚今天將他移出傷兵名單，預計讓他先以中繼投手登板。

陳偉殷昨役於高階1A出賽，中繼2局無失分，也是他自2011年還效力日職中日龍後，再度以中繼出賽。隨著例行賽進入尾聲，陳偉殷也將以牛棚角色回到馬林魚，總教練馬丁利（Don Mattingly）說，這是他和殷仔、棒球部總裁希爾（Michael Hill）及首席防護員共同的決定。

馬丁利表示，陳偉殷需要多少時間暖機，決定了如何使用他，「先發投手在賽前就要做好充足準備，比中繼投手進牛棚練投得更多，但在後援你沒有那麼多時間。」馬丁利補充，陳偉殷預計明年仍是先發投手，只是現階段調任牛棚。

陳偉殷表示，手臂的感覺很好，尤其是昨天變化球犀利，控球也在掌握之中。由於昨天比賽是小聯盟層級，中繼的準備較容易，「但在大聯盟就不同了，你可能需要面對各種不同的情況，所以我想我得更熟悉自己該做的事，但我會把自己調整好。」

2008年球季，陳偉殷於中日龍拿下12中繼，此後一季不曾擔任後援超過2場，不過殷仔說，有過中繼的經驗，對自己而言並非全新的考驗，「我也認為這有助於我的手臂保持健康，另外就是當我後援出賽時，我曾學著怎麼專注在每一個打席，所以這或許是一個機會，讓我有全新的開始。」