MLB》104年來最慘！皇家一週3遭對手10分差完封

皇家先發賈西亞僅投0.1局就丟4分被換下場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「地獄倒楣鬼」堪薩斯皇家隊好不容易在8月30號終止45局未得分的悲慘紀錄，沒想到今（3）日迎戰雙城，又再度以0：17遭完封吞敗，加上八月底連兩場分別被印地安人、光芒0：12完封，這讓皇家成為自1913以來，以第一支單週苦吞3次12分以上完封敗球隊，創下新紀錄。

皇家今日作客雙城進行系列戰第二戰，雙城派出吉布森（Kyle Gibson）打頭陣，皇家則由古巴投手賈西亞（Onelki García）掛帥先發，沒想到賈西亞一上場先保送的第一棒的多齊爾（Brian Dozier）後，接下來又被敲4安，包含巴克斯頓（Byron Buxton）用快腿跑出目前速度最快（10秒52）的三壘安打，也讓賈西亞只靠滾地球解決了一個人次，丟4分被換下投手丘。

後來輪番上陣的投手也無法有效壓制雙城打線，雙城在第二局更靠著3保送4安打吃下6分大局，第四、七局又分別靠著多齊爾與艾斯科巴（Eduardo Escobar）的兩支三分砲拉大比分差距，最終雙城就以17：0擊潰皇家。

相較於雙城敲14安得17分，皇家單場雖也敲出7安，但卻皆苦於無法適時串聯得分，而投手群的崩盤也成今晚敗戰主因，皇家教頭尤斯特（Ned Yost）賽後受訪就表示：「這是非常艱苦的一晚，因為我們今天晚上真的是投得不好。」

此役敗戰投手就由皇家僅投0.1局，就被敲4安狂掉4分的先發投手賈西亞拿下，而主投6局被敲5安卻1分未失的吉布森則拿下個人本季第九勝。

雙城先發吉布森好投拿下第九勝。（法新社）