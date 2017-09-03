NBA》球迷請求當永世火箭人 「大鬍子」哈登保證不走

〔體育中心／綜合報導〕火箭當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）今日在自己的推特上與球迷互動，面對球迷請求，希望哈登能永遠不要離開休士頓，他也認真回覆：「我保證，絕對不會！」

受到颶風「哈維」的影響，美國德州飽受水患之苦，火箭隊主場休士頓也變成水鄉澤國。今天哈登在休斯頓的喬治布朗會議中心（George R. Brown Convention Center），慰問颶風受災群眾，並宣布自己將捐款100萬美元作為颶風救濟基金，用來協助休士頓災後重建。

火箭隊球星哈登慰問颶風災民。（取自火箭隊推特）

哈登上季改打控球後衛後，繳出不俗的成績，火箭球團之前也宣布，將與他再簽4年延長合約，加上剩餘的2年合約，總共6年2.28億美元（約69.7億台幣）。稍早他在個人推特與網友互動時，面對一位球迷（Yeezy）‏深情請求，寫道：「永遠永遠永遠不要離開休士頓!!!!」哈登也認真回覆：「我保證我不會的。」並加上#Rocket4Life的標籤。

火箭隊球星哈登在推特與球迷互動。（取自哈登推特）

而今天剛好是世界鬍子日（World Beard Day），NBA也在官方Instagram釋出了一段哈登介紹自己日常鬍子的影片，並開心寫下「慶祝世界鬍子日，給大家送上哈登整理鬍子的小技巧。」