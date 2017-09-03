U18》3投手飆23K壓制美國！日本仍超悲情吞敗（影音）

日本隊先發川端健斗送出15K。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃今進行第2天賽事，奪冠熱門美國和日本正面交鋒，日本隊3名投手聯手飆出23K，包括先發投手川端健斗一人15K，然而武士打線也僅零星2支安打，還發生2次失誤，0：4遭到美國完封。

同屬B組的美國、日本隊昨天各自以大比分拿下1勝，兩強第2戰強碰，日本推派秀岳館高等學校的王牌川端健斗主投。2上美國隊Triston Casas 2分砲先馳得點，5上趁著捕手暴傳再下一城，6上2支安打串聯，美國隊全場一共7支安打，取得4分。

別於美國隊氣勢如虹，日本隊開路先鋒藤原恭大雖然也在開局就敲安，可惜第4棒清宮幸太郎雙殺打，斷送得分契機，9局只有2支零星安打，打線大熄火，只能無奈吞下首敗。

川端5.2局失掉4分（3責失），用了135球之多，被打6支安打，送出15K給美國，但也有多達6次保送。同樣來自秀岳館的田浦文丸接手，2.1局接棒送出5K，最後9上收尾的磯村峻平也以3K抓3出局，3人合計祭出23K，可惜苦等不到火力支援。

尋求4連霸的美國隊，第2任投手Weathers臨危受命上場，7局給了日本8K，是美國此役最穩定的防線，全隊也貢獻10K之多。

美國隊Triston Casas 2分砲棒打日本。（取自WBSC官網）

川端健斗狂飆15K：