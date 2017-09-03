美網》費納輕鬆晉16強！夢幻對決再等2輪

費德爾輕鬆晉16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽今進行男單第3輪賽事，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與費德爾（Roger Federer）雙雙挺進16強賽事。

上午由納達爾率先出賽，對決阿根廷好手梅耶爾（Leonardo Mayer），受到大雨影響中央球場將屋頂關閉，納達爾先丟1盤後連勝3盤，以6-7 （3）、6-3、6-1、6-4拿下。

緊接著輪到費德爾出賽，對上大會第31種子的西班牙老將羅培茲（Feliciano Lopez），輕鬆寫意的以6-3、6-3、7-5三連勝晉級，總共只花1小時又46分鐘。

納達爾也挺進16強。（法新社）

賽後費德爾對羅培茲的戰績來到13勝0敗，他在法拉盛草坪公園的晚場戰績也達到33勝1敗的恐佈水準。

由於喬科維奇（Novak Djokovic）、穆雷（Andy Murray）、錦織圭以及瓦林卡（Stan Wawrinka）等人的退賽，讓本屆美網的星度大減，因此「費納對決」成為萬眾矚目的話題，而2人最快要到四強才能交手，在那之前納達爾將在16強對上烏克蘭選手多爾戈波洛夫（Alexandr Dolgopolov），費德爾則將遭遇德國好手科爾施賴伯（Philipp Kohlschreiber）。