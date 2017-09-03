紅襪1：5洋基
大都會8：12太空人
勇士12：14小熊
道奇5：6教士（雙重賽1）
紅雀1：2巨人
印地安人5：2老虎
紅人0：5海盜
藍鳥7：2金鶯
皇家0：17雙城
費城人9：10馬林魚
光芒4：5白襪
國民3：2釀酒人
天使7：4遊騎兵
響尾蛇6：2洛磯
大都會1：4太空人
運動家6：7水手
道奇2：7教士（雙重賽2）
今日MLB戰績
2017/09/03 14:33
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