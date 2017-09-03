美網》美國女將基斯逆轉晉級 下場將戰烏克蘭人氣美女

美國女將基斯擊敗俄羅斯對手維絲妮娜開心吶喊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽女子單打第三輪，第15種子美國女將基絲（Madison Keys）今迎戰第17種子的俄羅斯維絲妮娜（Elena Vesnina），基絲雖然一開始因多次失誤輸掉了一盤，不過接下來馬上回穩，在最後兩盤以6：4、6：1逆轉擊敗維絲妮娜，這也是她連續三年，殺入美網女子單打第四輪。

基絲在去年因為手腕開刀休養了半年，在今年三月復出，但一直到直到八月初的史丹佛女網賽才一路過關斬將，準決賽先以6：3、6：2的大分差擊敗剛拿下溫布敦冠軍的頭號種子穆古魯莎（Garbiñe Muguruza），決賽再上演美國內戰，直落二擊敗范德維琪（CoCo Vandeweghe），為美國摘下史丹佛女網冠軍。

今日對戰，基斯第一盤先被維絲妮娜連破兩個發球局，又頻頻發生雙發失誤，讓維絲妮娜以6：2收下第一盤，不過接下來基斯馬上穩住陣腳，送出連續兩記的ACE，雖然維絲妮娜再第二盤一對追成平手，但最後還是由基斯順利拿下第二盤。第三盤維絲妮娜明顯氣力放盡，失誤連連，讓基斯一下就取得5：0領先，最終基斯就以6：1擊敗維絲妮娜，晉級女單第四輪。

基斯也成為美國第五位晉級女單第四輪的選手，而她下戰將對上第4種子的烏克蘭人氣美女絲维托麗娜（Elina Svitolina）。

美國女將基斯（右）擊敗維絲妮娜（左）晉級女單第四輪。（法新社）