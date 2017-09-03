中職Live》嘟嘟6.1局好投 助獅橫掃兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 統一 0 1 0 0 1 0 2 0 X 4 10 1

（體育中心／綜合報導）潘威倫好投除了本身在遇到危機時的壓制力外，隊友防守也十分幫忙，多次精彩美技沒收安打，統一獅在進攻方面也有所斬獲。兄弟方面打擊總欠缺臨門一腳，得點圈打擊率十分低落，僅靠著捕手黃鈞聲擊出三壘安打外加外野手失誤才跑回全場唯一一分，面對統一上場接替的投手也毫無收穫，終場統一以4：1力退兄弟，統一系列賽橫掃兄弟，兄弟也苦吞6連敗。

勝利投手：潘威倫（4W3L）

敗戰投手：伍 鐸（11W8L）

救援成功：陳韻文（9）

勝利打點：陳重廷

MVP：潘威倫

統一獅打者唐肇廷在７局下擊出２分打點穿越中間防線的滾地一壘安打，振臂為自己喝彩。（記者黃志源攝）

統一獅打者唐肇廷在７局下擊出２分打點穿越中間防線的滾地一壘安打，振臂為自己喝彩。（記者黃志源攝）

統一獅打者唐肇廷在７局下擊出２分打點穿越中間防線的滾地一壘安打，振臂為自己喝彩。（記者黃志源攝）

第九局

9上統一獅更換終結者陳韻文登板救援，曾陶鎔遭三振出局，一人出局，陳子鴻左外野飛球遭接殺，兩人出局，兄弟更換許基宏上場代打，許基宏遭三振出局，三人出局，比賽結束。

第八局

8下中信兄弟更換吳哲源登板中繼， 陳鏞基中外野飛球遭到接殺，一人出局，郭阜林擊出直射又外野全壘打牆的一壘安打，陳重羽獲四壞球保送，一二壘有人，陳重廷游擊滾地野手選擇封殺二壘，一三壘有人，兩人出局，高志剛遭三振出局，三人出局。

8上統一獅更換邱浩鈞登板中繼，吳東融二壘平飛球遭陳重廷美技接殺，一人出局，周思齊游擊飛球遭接殺，兩人出局，詹子賢三壘滾地遭刺殺出局，三人出局。

第七局

7下陳重羽擊出右外野方向一壘安打，陳重廷游擊方向造成吳東融野選上壘，一二壘有人，高志綱犧牲觸擊，跑者推進到二三壘，一人出局，陳傑憲遭敬遠上壘，跑者佔滿壘包，唐肇廷穿越中間防線的滾地安打，帶有兩分打點，一二壘有人，統一4：1領先兄弟，兄弟更換彭識穎上場中繼，潘武雄遭三振出局，兩人出局， 蘇智傑左外野高飛球遭到接殺，三人出局。

統一獅跑者陳重廷。（記者黃志源攝）

統一獅跑者陳重廷。（記者黃志源攝）

中信兄弟投手牽制二壘跑者統一獅陳傑憲，跑者迅速回壘。（記者黃志源攝）

7上陳江和一壘上空飛球遭接殺，一人出局，黃鈞聲擊出直擊左外野全壘打牆三壘安打，靠著回傳球失誤跑回本壘得分，目前兄弟1：2落後統一，統一更換王鏡銘上場中繼，張志強偷襲短打點到投手正面遭刺殺出局，兩人出局，張志豪中外野飛球遭接殺，三人出局。

中信兄弟打者黃鈞聲在７局上擊出左外野深遠三壘安打，再利用左外野手傳球失誤回本壘攻下第１分。（記者黃志源攝）

第六局

6下潘武雄中外野飛球遭接殺，一人出局，蘇智傑二壘方向內野安打，一壘有人，投手暴投壘上跑者進佔二壘，陳鏞基遭三振出局，兩人出局，郭阜林打到內野中間方向防守佈陣，陳江和美技刺殺打者，三人出局。

6上詹子賢左外野飛球遭接殺，一人出局，嘟嘟接連三振曾陶鎔與陳子鴻，三上三下結束這半局。

第五局

5下陳重羽遭三振出局，一人出局，陳重廷擊出一壘邊線的二壘安打，高志綱二壘滾地遭刺殺，跑者佔上三壘，兩人出局，陳傑憲二壘安打一分打點，獅2：0領先中信，唐肇廷三壘飛球遭接殺，三人出局。

統一獅打者陳傑憲在５局下擊出左外野１分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

5上陳江和內野滾地遭刺殺出局，一人出局，黃鈞聲擊出穿越三游防線滾地一壘安打，張智強敲出右外野一壘安打，一二壘有人，張志豪推打到右外野方向飛球遭蘇智傑美技接殺，兩人出局，吳東融投手正面強襲球形成內野安打，兩人出局兄弟攻佔滿壘，周思齊中外野飛球遭接殺出局，三人出局。

第四局

4下前兩棒先後被伍鐸輕鬆解決，郭阜林擊出深遠飛球被中外野手張志豪在全壘打牆前接殺出局，三人出局。

4上嘟嘟也回敬一波三上三下給中信兄弟。

第三局

3下伍鐸回穩演出三上三下結束三局下半。

3上第九棒張志強擊出左外野落點絕佳的一壘安打，張志豪打出三壘方向高飛球遭接殺，一人出局，吳東融中外野飛球遭接殺，兩人出局，周思齊二壘方向強勁平飛球遭陳重廷跳起來美技接殺，三人出局。

第二局

2下第四棒蘇智傑敲出右外野一壘安打，昨天繳出5支5火燙表現的陳鏞基再敲一壘安打，一二壘有人，郭阜林打出內野安打，壘包上站滿跑者，陳重羽遭三振出局，一人出局，陳重廷內野軟弱滾地球野選上壘，三壘跑者回本壘奪下獅隊第一分，高志綱三壘方向滾地球遭刺殺出局，三人出局。統一獅以1：0領先中信兄弟。

統一獅雙胞胎兄弟陳重羽（右）與 陳重廷（左）首度同時先發，（記者黃志源攝）

統一獅打者陳重廷在２局下擊出游擊滾地球，靠野手選擇上到一壘，並打下１分打點。（記者黃志源攝）

統一獅打者陳重廷在２局下擊出游擊滾地球，靠野手選擇上到一壘，並打下１分打點。（記者黃志源攝）

2上詹子賢內野滾地遭刺殺出局，一人出局，第五棒曾陶鎔擊出右外野兩壘安打，下一棒陳子鴻獲得四壞保送，一二壘有跑者，面隊得點圈危機嘟嘟將陳江和三振出局，兩人出局，嘟嘟面對黃鈞聲再飆三振，三人出局。

第一局

1下開路先鋒陳傑憲在滿球數情況下擊出游擊方向強勁滾地穿越防線一壘安打，二棒唐肇廷先是左外野飛球遭接殺，一人出局，第三棒潘武雄擊出游擊正面滾地遭雙殺，這半局形成變相三上三下，一局結束雙方0：0平手

1上兄弟第二棒吳東融左外野飛球被蘇智傑美技接殺。嘟嘟讓前三棒打者皆打出飛球出局，三上三下結束一局上半。

賽前

中信兄弟今派洋投伍鐸力圖止敗；而統一獅則推出潘威倫先發，他將尋求今年個人第4勝。

統一獅先發投手潘威倫。（記者黃志源攝）

統一獅先發投手潘威倫。（記者黃志源攝）

中信兄弟先發投手伍鐸。（記者黃志源攝）

中信兄弟先發投手伍鐸。（記者黃志源攝）

伍鐸本季11勝7敗防禦率3.39，今年面對統一7ELEVEn共7場出賽先發，戰績2勝2敗，總計投出45局，防禦率3.60；潘威倫本季戰績3勝3敗防禦率4.84，今年共出賽12場均為先發，其中對兄弟3場，戰績1勝1敗，對戰防禦率為5.82略為偏高。