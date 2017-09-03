中職Live》羅力好投、高國麟三分砲 悍將擊敗桃猿

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球隊
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桃猿
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悍將
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X
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1
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今與Lamigo桃猿之戰，悍將靠8局下一連串攻勢打下5分，包含高國麟三分砲奠定勝基，終場以8：2獲勝。悍將洋投羅力7局飆8K僅失2分，獲單場最有價值球員。
第八局
8局下，悍將2出局攻占滿壘，敲出帶有2分打點的安打。下棒高國麟從猿隊投手吳丞哲手中敲出三分砲，擴大領先。
第七局
7局下，悍將無人出局攻占滿壘，桃猿換鄭承浩投球，高孝儀擊出雙殺打，但三壘跑者回來得分。
7局上，桃猿1出局攻占二、三壘，但後續兩名打者都遭解決，桃猿留下殘壘。
第六局
6局下，高國麟安打、林益全敲二壘安打，悍將無人出局攻占二、三壘，桃猿這時換投，林國裕接替投球。張建銘敲出帶有1分打點的左外野安打，悍將突破鴨蛋，並攻占一、三壘。下棒打者吳宗峻擊出雙殺打，但三壘跑者回來得分，悍將追平比數。
高國麟。（記者張忠義攝）
張建銘。（記者張忠義攝）
林益全。（記者張忠義攝）
6局上，紀品宏內野安打上壘，並靠短打上到二壘，2出局後，林智平敲出帶有1分打點的安打，但他在往二壘途中遭到刺殺出局。
林智平。（記者張忠義攝）
第三局
3局下，富邦1出局攻占滿壘，高國麟遭到三振，林益全擊出三壘界外飛球出局，讓悍將留下滿壘殘壘。
三下，于孟馗觸身球保送。（記者張忠義攝）
朱育賢被方克偉抱住。（記者張忠義攝）
第一局
1局上，王柏融敲出陽春砲，連4場開轟。
王柏融開轟。（記者張忠義攝）
王柏融開轟。（記者張忠義攝）
賽前
桃猿對富邦悍將三連戰第三場，桃猿隊林樺慶挑戰本季對富邦悍將三連勝紀錄；悍將隊羅力也要挑戰本季個人首度五連勝紀錄。
林樺慶本季13場先發有6場優質先發，戰績6勝2敗，防禦率5.47。他對悍將投得還不錯，戰績2勝1敗，防禦率3.57。
悍將洋投羅力今年19場先發中有12場優質先發，戰績11勝4敗，防禦率2.37，今年出戰桃猿隊拿下3勝1敗，防禦率2.41。
另外，「大王」王柏融近況火燙，近3場敲出4發全壘打。
林樺慶。（記者張忠義攝）
羅力。（記者張忠義攝）
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Lamigo 桃猿
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棒次
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富邦悍將
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藍 寅 倫 DH
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1
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陳 品 捷 2B
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林 智 平 3B
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2
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高 孝 儀 CF
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王 柏 融 CF
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3
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高 國 麟 DH
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朱 育 賢 1B
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4
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林 益 全 1B
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郭 嚴 文 2B
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5
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張 建 銘 RF
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林 立
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6
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吳 宗 峻 LF
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郭 永 維 LF
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7
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李 宗 賢 3B
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紀 品 宏 RF
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8
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方 克 偉 C
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嚴 宏 鈞 C
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9
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于 孟 馗 SS
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林 樺 慶
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先發投手
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羅 力