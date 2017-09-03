中職》如果拚輸「大王」 陳傑憲：「我不會遺憾」

陳傑憲。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕經過針灸放血，陳傑憲的左小腿腫脹好了不少，他今天重回獅隊先發1棒，也繼續他和桃猿「大王」王柏融的戰爭，「其實能打到這樣的成績，我已經覺得很充實，如果最後兩個獎項真的拚輸柏融，我也不會遺憾。」

陳傑憲在8月31日遭觸身球砸中左小腿後，前天已休兵一場，昨天則代打上場敲2安。雖然賽前「蔗總」黃甘霖虧他，「因為傑憲很關注王柏融的表現，昨天一直在我旁邊走來走去，我就問他是不是有話想講，他就說：『教練，給我機會。』」

對於蔗總說自己關注「大王」，陳傑憲說，「沒有啦，我只是看到柏融打第1棒很驚訝，其他沒有多想。」蔗總嘴上「虧」子弟兵，但心裡其實挺得很，「傑憲雖然沒有說要拚獎項，但我自己也當過球員，知道他一定會想要拚的，我身為教練當然會全力支持。」

陳傑憲目前以146支安打、4成15打擊率暫居「雙冠王」，但王柏融以145支安打和4成03打擊率緊追在後。「我只覺得，柏融真的很強，他是我的指標，我今年能夠跟他有競爭關係，我已經覺得很充實了。」

和王柏融都屬於U21世界盃「金牌世代」的球員，陳傑憲認為他們這些年輕球員能夠以賢拜為榜樣，現在在球場打出好表現，都是很棒的事。

因此對於年底獎項，陳傑憲維持他之前的講法，「我對獎項有想法，但不強求。」他還說，「如果真的拚輸柏融，我也不會遺憾。」

王柏融。（資料照，記者張忠義攝）