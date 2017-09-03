日職》陽岱鋼打擊率直直掉 巨人遭橫濱完封

|球隊
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|巨人
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|1
|DeNA
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|X
|1
|6
|0
陽岱鋼今日表現：
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AB
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H
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BB
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SB
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K
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R
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RBI
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HR
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AVG
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陽岱鋼
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
0
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0.288
|
AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率
讀賣巨人今天再贏橫濱DeNA就能搶下央聯第三的位置，橫濱先發投手濱口遙大今挺身而出，完全壓制巨人打線，主投8局只被敲出2支安打無失分，雖然巨人洋投麥克拉斯表現也不惶多讓，前7局未失分，但在8局下遭遇亂流失分，巨人9上反攻失敗，橫濱DeNA終場以1：0贏球，暫時守住央聯第三的位置，保有晉級季後賽的機會。
旅日好手陽岱鋼此役3打數無安打，連兩打席敲出雙殺打，連續2場、連9打數未敲出安打，打擊率也從賽前的2成92掉到2成88。
第九局
橫濱推出終結者山崎康晃，巨人展開反攻，橋本到敲出內野安打，前兩次擊出雙殺打的陽岱鋼成功犧牲觸擊，推進隊友上二壘，麥基擊出三壘方向高彈跳滾地球，形成一記內野安打，形成一三壘有人，隨後代跑的重信慎之介盜上二壘。
坂本勇人擊出右外野飛球出局，但三壘跑者則按兵不動，下一棒阿部慎之助擊出游擊方向滾地球遭刺殺出局，巨人反攻無功而返，終場以0：1輸球，無緣5連勝。
麥基。（取自巨人推特）
第八局
1人出局後，倉本壽彥、桑原將志連續敲出安打，並靠著右外野手的守備失誤，攻占一三壘，柴田竜拓適時擊出中外野高飛犧牲打，突破麥克拉斯的封鎖，DeNA以1：0領先巨人。
第六局
小林誠司敲出安打，投手麥克拉斯犧牲觸擊失敗，小林遭刺殺在二壘前，麥克拉斯上到一壘，陽岱鋼擊出三壘方向滾地球形成雙殺打，連兩打席化解壘上有人的攻勢。
小林誠司。（取自巨人推特）
第五局
濱口遙大前5局未被敲出安打無失分，投出2次三振和2次四壞球保送，有效壓制巨人打線，雙方仍維持0：0的僵局。
第三局
3上，小林誠司獲得四壞球保送，投手麥克拉斯犧牲觸擊失敗，小林遭刺殺在二壘前，麥克拉斯上到一壘，陽岱鋼擊出二壘方向滾地球形成雙殺打，該局攻勢瞬間瓦解。
3下，1人出局後，巨人先發投手麥克拉斯接連被倉本壽彥、桑原將志擊出安打，攻占一二壘，但他隨後連飆2K化險為夷。
麥克拉斯。（取自巨人推特）
第一局
陽岱鋼首局首打席敲出投手丘前滾地球出局，濱口遙大該局雖然對麥基投出保送，但仍順利抓到3個出局數，
先發打序
|
DeNA
|
棒次
|
巨人
|
桑原將志
|
1
|
陽岱鋼
|
柴田竜拓
|
2
|
麥基
|
筒香嘉智
|
3
|
坂本勇人
|
羅培茲
|
4
|
阿部慎之助
|
宮崎敏郎
|
5
|
村田修一
|
梶谷隆幸
|
6
|
長野久義
|
高城俊人
|
7
|
亀井善行
|
濱口遙大
|8
|
小林誠司
|
倉本壽彥
|
9
|
麥克拉斯
|
濱口遙大
|
先發投手
|
麥克拉斯