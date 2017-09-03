日職》陽岱鋼打擊率直直掉 巨人遭橫濱完封

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 DeNA 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 6 0

陽岱鋼今日表現：

AB H BB SB K R RBI HR AVG 陽岱鋼 3 0 0 0 0 0 0 0 0.288 AB：打數H：安打BB：保送SB：盜壘K：三振R：得分RBI:打點HR：全壘打AVG：打擊率

讀賣巨人今天再贏橫濱DeNA就能搶下央聯第三的位置，橫濱先發投手濱口遙大今挺身而出，完全壓制巨人打線，主投8局只被敲出2支安打無失分，雖然巨人洋投麥克拉斯表現也不惶多讓，前7局未失分，但在8局下遭遇亂流失分，巨人9上反攻失敗，橫濱DeNA終場以1：0贏球，暫時守住央聯第三的位置，保有晉級季後賽的機會。

旅日好手陽岱鋼此役3打數無安打，連兩打席敲出雙殺打，連續2場、連9打數未敲出安打，打擊率也從賽前的2成92掉到2成88。

第九局

橫濱推出終結者山崎康晃，巨人展開反攻，橋本到敲出內野安打，前兩次擊出雙殺打的陽岱鋼成功犧牲觸擊，推進隊友上二壘，麥基擊出三壘方向高彈跳滾地球，形成一記內野安打，形成一三壘有人，隨後代跑的重信慎之介盜上二壘。

坂本勇人擊出右外野飛球出局，但三壘跑者則按兵不動，下一棒阿部慎之助擊出游擊方向滾地球遭刺殺出局，巨人反攻無功而返，終場以0：1輸球，無緣5連勝。

麥基。（取自巨人推特）

第八局

1人出局後，倉本壽彥、桑原將志連續敲出安打，並靠著右外野手的守備失誤，攻占一三壘，柴田竜拓適時擊出中外野高飛犧牲打，突破麥克拉斯的封鎖，DeNA以1：0領先巨人。

第六局

小林誠司敲出安打，投手麥克拉斯犧牲觸擊失敗，小林遭刺殺在二壘前，麥克拉斯上到一壘，陽岱鋼擊出三壘方向滾地球形成雙殺打，連兩打席化解壘上有人的攻勢。

小林誠司。（取自巨人推特）

第五局

濱口遙大前5局未被敲出安打無失分，投出2次三振和2次四壞球保送，有效壓制巨人打線，雙方仍維持0：0的僵局。

第三局

3上，小林誠司獲得四壞球保送，投手麥克拉斯犧牲觸擊失敗，小林遭刺殺在二壘前，麥克拉斯上到一壘，陽岱鋼擊出二壘方向滾地球形成雙殺打，該局攻勢瞬間瓦解。

3下，1人出局後，巨人先發投手麥克拉斯接連被倉本壽彥、桑原將志擊出安打，攻占一二壘，但他隨後連飆2K化險為夷。

麥克拉斯。（取自巨人推特）

第一局

陽岱鋼首局首打席敲出投手丘前滾地球出局，濱口遙大該局雖然對麥基投出保送，但仍順利抓到3個出局數，

先發打序