日職》巨人拚季後賽 日媒讚陽岱鋼無可取代

陽岱鋼。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人「核彈頭」陽岱鋼8月打擊火力大爆發，助隊單月打出6成勝率的好成績，目前只落後央聯第三橫濱DeNA0.5場勝差，有望搶下最後一張季後賽門票。根據日本媒體《棒球頻道》報導指出，巨人能否挺進季後賽，開路先鋒「巨人陽」的表現相當關鍵。

陽岱鋼開季因腳傷缺陣多日，6月復出後表現平平，而自從7月底改打第1棒後，打擊狀況脫胎換骨，8月繳出打擊3成23、5轟、32安、16打點、上壘率4成27的高檔成績，完美扮演球隊核彈頭的角色，巨人該月也打出15勝10敗的佳績，重新燃起晉級季後賽的希望，《棒球頻道》也引用某棒球教練的談話，大讚陽岱鋼是「一棒專家」，在球隊中擁有無可取代的價值，並與央聯其他5隊的第一棒來比較也毫不遜色，攻擊指數8成85高居第一。

內文指出，巨人過去知名的核彈頭分別是仁志敏久、清水隆行、高橋由伸、長野久義，而長野2014年動完膝蓋手術後，表現逐漸下滑，巨人曾讓片岡治大、中井大介、立岡宗一郎、石川慎吾、脇谷亮太、和坂本勇人短暫打過第一棒，但效果不如預期，直到陽岱鋼和麥基組成央聯最強雙箭頭後，巨人打線煥然一新，完全不像明星賽前曾吞下13連敗的球隊。

文章最後也提到，巨人可否在最後一個月內逆勢竄起闖進季後賽，陽岱鋼將扮演關鍵角色。