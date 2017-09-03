高球》侯羽桑遭逢大翻盤 TLPGA暨老爺女子公開賽菲律賓保琳奪冠

TLPGA暨老爺女子公開賽最後1回合，台灣業餘女將侯羽桑看著她的球擦過洞口，失望地蹲在地上。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／關西報導〕台灣業餘國手侯羽桑今天在TLPGA暨老爺女子公開賽，遭同組菲律賓對手保琳大翻盤，從領先7桿到最後被保琳以3回合總計204桿奪走冠軍。

侯羽桑最後1回合逐事不順，出發時她領先同組的陳宇茹6桿，領先保琳7桿，但她沒想到第1洞打下的博蒂竟然是今天唯一的進帳。她吞了3個柏忌和1個雙柏忌，以76桿完賽，總計207桿退至第4名，只獲得業餘冠軍。

陳宇茹也有機會抱走冠軍盃，可惜最後9洞只進帳1桿，第16洞看著保琳推進6呎博蒂超前，她無法及時搶回博蒂，最後1洞可望追平打延長賽的9呎推桿也從洞口左邊滑過沒進，她以總計205桿獲得第2名。

贏得冠軍的保琳今天打下8個博蒂、2個柏忌的66桿，快意逆轉。18歲的保琳今年3月才轉職業，已在菲律賓拿了3場比賽冠軍，本週四第3冠到手她才飛來台灣，還沒機會練球，週五就投入這場比賽。

她表示，最後1天落後7桿出發完全沒想到會拿冠軍，比賽結束之後她還沒繳卡就先打電話回家，告訴帶著她進入高球世界的父親這個好消息，她父親一時之間還不相信這是真的，這是她6天之內第2次封后。

TLPGA暨老爺女子公開賽，陳宇茹看著她的球擦過第18洞洞口，錯失追平機會，一臉遺憾。（記者趙新天攝）

TLPGA暨老爺女子公開賽冠軍盃，最後落入菲律賓女將保琳手裡，這是她6天之內的第2座冠軍。（記者趙新天攝）